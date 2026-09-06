REPUBLIÉ-Le milliardaire vénézuélien sur lequel les États-Unis ont ouvert une enquête pour blanchiment d'argent a désormais conclu un contrat pétrolier avec le Pentagone

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(Dans les crédits de rédaction, correction de l'orthographe des noms "Matt Spetalnick" et "Washington")

* Les procureurs de Floride ont suspendu en début d’année une enquête pour blanchiment d’argent visant Alejandro Betancourt, selon huit personnes proches du dossier

* La Suisse a retiré en mai sa demande d'extradition auprès du Royaume-Uni, mais le procureur de Zurich affirme que la procédure pénale se poursuit

* Un responsable américain a déclaré que la plupart des recours juridiques de Betancourt remontaient à près d’une décennie – et qu’il était le meilleur partenaire pour relancer la production pétrolière du Venezuela

par Sarah Kinosian, Marianna Parraga et Gram Slattery

Le milliardaire qui a contribué à la conclusion de l’accord pétrolier de grande envergure et à long terme entre l’administration Trump et le Venezuela faisait jusqu’à récemment l’objet d’enquêtes américaines pour blanchiment d’argent portant sur des fonds détournés de la compagnie pétrolière publique PDVSA. Aujourd’hui, après avoir aidé les autorités américaines en vue de la capture du dirigeant autoritaire Nicolás Maduro, Alejandro Betancourt est le partenaire clé de Washington dans le cadre d’un accord pétrolier inhabituel conclu avec Caracas.

Selon l’annonce faite la semaine dernière, les États-Unis obtiennent l’accès à environ un cinquième des réserves de brut du Venezuela pour plusieurs décennies. Le Bureau du capital stratégique du Pentagone prend une participation de 35% dans North American Blue Energy Partners (NABEP), la société de Betancourt et un producteur de brut reconnu au Venezuela. Le Département d’État obtient le droit d’acheter 20% du pétrole de NABEP au prix coûtant, ainsi qu’un accès préférentiel aux 80% restants de la production.

Cet accord marque un revirement de situation spectaculaire pour Betancourt, qui, selon quatre personnes proches de la politique américaine au Venezuela, a joué un rôle clé dans la stratégie et la planification des États-Unis avant l’opération du 3 janvier qui a destitué l’ancien président Maduro et l’a emmené à New York pour y répondre d’accusations de trafic de drogue, ce que Maduro nie.

Interrogé sur les enquêtes visant Betancourt, un responsable américain ayant souhaité garder l’anonymat a déclaré que la plupart des poursuites judiciaires remontaient à près d’une décennie — et qu’il n’avait actuellement aucun problème judiciaire aux États-Unis. Les antécédents de la NABEP en matière d’extraction de pétrole au Venezuela ont fait de Betancourt le meilleur partenaire pour contribuer à augmenter la production dans le cadre de cet accord, a ajouté ce responsable.

Reuters n’a pas pu déterminer avec précision à quel moment les procureurs fédéraux américains avaient suspendu leur enquête sur Betancourt, ni si cette suspension avait été obtenue en échange de sa coopération avec l’administration Trump.

Sarah Chouraqui, avocate de la NABEP, a déclaré que Betancourt présentait un solide bilan d’activité sur des marchés énergétiques complexes. “Les allégations en question ont fait l’objet d’un examen approfondi par les autorités de plusieurs juridictions, et aucune accusation n’a été retenue contre lui”, a-t-elle indiqué dans un e-mail.

Mme Chouraqui n’a pas répondu aux questions concernant l’aide apportée par M. Betancourt à l’administration Trump ni à ses affaires judiciaires.

DES INFORMATIONS QUI ONT CONTRIBUÉ À FAIRE RESPECTER LE BLOCUS AMÉRICAIN

Au cours des mois qui ont précédé la capture de Maduro, le milliardaire a fourni des informations qui ont contribué à faire respecter un blocus naval américain visant les pétroliers sanctionnés opérant au Venezuela, ce qui a conduit à la saisie ou à l’interception de plus d’une douzaine de navires, selon les quatre personnes qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat. Il a également facilité les négociations avec des responsables, dont Delcy Rodriguez, qui est devenue présidente par intérim après la capture de Maduro.

Le gouvernement vénézuélien n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Après la destitution de Maduro, Betancourt a continué à jouer un rôle d’intermédiaire clé, en contribuant à la conclusion d’accords pétroliers et d’autres partenariats, et en facilitant le dialogue entre Washington et Caracas afin de relancer l’économie vénézuélienne, selon sept sources.

En janvier, Betancourt a contribué à la conclusion d’un accord majeur sur le commerce du pétrole qui a permis, à ce jour, l’exportation de plus de 135 millions de barils de brut et de carburant vers les États-Unis, l’Europe, l’Inde et les Caraïbes, selon les données de suivi des navires et six personnes au fait des négociations. Cela représente environ la moitié de l’ensemble des exportations de pétrole jusqu’à fin août.

Reuters n’a pas pu déterminer son rôle exact dans ces discussions.

M. Betancourt a également fait quelques apparitions lors de réunions au palais présidentiel vénézuélien de Miraflores, selon deux personnes proches du dossier. Il était également présent à Miraflores lors de la visite, cette semaine, du secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré ce dernier aux journalistes, bien que M. Betancourt ne se soit pas présenté aux côtés de M. Wright et de Mme Rodríguez lors de la cérémonie de signature des accords pétroliers.

M. Betancourt a fait l’objet d’enquêtes aux États-Unis, en Espagne et en Suisse, mais n’a jamais été inculpé.

Plus tôt cette année, les procureurs fédéraux américains de Floride ont suspendu leur enquête sur Betancourt dans le cadre d’un projet présumé consistant à détourner plus d’un milliard de dollars de la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne et à blanchir ces fonds via des biens immobiliers à Miami et des comptes bancaires à Malte et en Suisse.

Deux de ces personnes ont indiqué que les procureurs américains avaient par la suite été dissuadés par leurs supérieurs de poursuivre l’enquête sur Betancourt.

Aucune justification n’a été fournie aux procureurs chargés de l’affaire, ont indiqué quatre personnes proches du dossier.

Après l’enlisement de l’enquête, les autorités américaines ont fait pression sur le gouvernement suisse pour qu’il assouplisse ses investigations sur le magnat, ont indiqué quatre personnes proches du dossier. La Suisse, qui enquêtait également sur Betancourt pour blanchiment d’argent, a renoncé en mai à sa demande d’extradition auprès du Royaume-Uni, ont précisé ces sources.

Le parquet de Zurich a refusé de commenter la question de savoir si les États-Unis avaient influencé la décision de retirer la demande d’extradition, mais a précisé que la procédure à l’encontre de Betancourt se poursuivait.

“La demande d’extradition a été retirée en raison d’aspects particuliers de la législation britannique en matière d’extradition, sur lesquels nous ne pouvons pas nous étendre”, a déclaré le parquet. “Cette mesure ne concerne que la procédure d’extradition au Royaume-Uni. La procédure pénale à l’encontre de l’accusé n’est pas affectée pour autant et se poursuivra.”

Ce retrait est inhabituel, a déclaré Mark Pieth, juriste suisse et expert en matière de lutte contre la corruption. “On ne ferait pas cela si l’affaire se poursuivait”, a-t-il ajouté.

Le ministère de l’Intérieur britannique n’a pas souhaité faire de commentaire.

UNE JEUNE GÉNÉRATION DE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

Betancourt est un membre éminent des “Bolichicos” — une jeune génération d’hommes d’affaires qui ont amassé des fortunes sous le régime de l’ancien dirigeant vénézuélien Hugo Chávez. Sa société, Derwick Associates, a remporté environ 2 milliards de dollars de marchés publics pour la construction de centrales électriques pendant la crise électrique que le pays a connue dans les années 2010 — parfois sans appel d’offres —, alors qu’elle ne disposait que de peu d’expérience dans le domaine de la construction.

Des données gouvernementales ont par la suite révélé que bon nombre de ces centrales fonctionnaient à une fraction de leur capacité prévue, voire pas du tout, tandis que le réseau électrique vénézuélien continuait de subir des coupures de courant généralisées. Betancourt et Derwick ont nié à plusieurs reprises toute malversation, affirmant que les installations avaient été achevées et que les défaillances ultérieures résultaient d’une mauvaise gestion de la part des autorités publiques. Mme Rodriguez a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse que toutes les poursuites judiciaires engagées contre les sociétés de Betancourt au Venezuela avaient été classées sans suite il y a plusieurs années.

En 2012, Betancourt a conclu un partenariat avec la société contrôlée par l’État PDVSA pour exploiter des gisements matures dans l’ouest du Venezuela. Ceux-ci allaient finalement constituer le cœur de la production de NABEP, société que Betancourt a cofondée avec le milliardaire floridien Harry Sargeant en avril 2024. Sargeant a vendu ses parts dans NABEP le mois dernier.

Mauricio Claver-Carone, un homme d’affaires de Miami et ancien conseiller de l’administration Trump qui a mis en œuvre la politique américaine à Caracas à titre officieux, a déclaré le mois dernier à Reuters que Betancourt était un intermédiaire utile entre l’administration Trump et Mme Rodriguez parce qu’il comprend le secteur pétrolier dans les deux pays. Il a ajouté que Betancourt avait été d’une grande aide pour la première administration Trump.

Mais plusieurs anciens responsables des services de renseignement américains, procureurs et diplomates ont exprimé en privé leurs inquiétudes concernant l’influence de Betancourt sur la politique américaine, en raison de l’enquête antérieure menée aux États-Unis et de celle en cours en Suisse, ainsi que de sa proximité avec des hauts responsables des anciens gouvernements d’Hugo Chávez et de Maduro.

Les procureurs fédéraux “se creusent la tête”, a déclaré un ancien procureur au fait de la situation.

Avant que l’enquête menée à Miami sur Betancourt ne soit suspendue, six sources ont indiqué qu’il avait été identifié comme un complice anonyme non inculpé dans un projet présumé par d'anciens responsables vénézuéliens de l'énergie et leurs associés visant à blanchir plus d’un milliard de dollars détournés de la compagnie pétrolière publique PDVSA. Dix personnes ont été inculpées depuis 2018.

En Espagne, les autorités ont ouvert l’année dernière une nouvelle enquête sur Betancourt pour blanchiment d’argent, portant sur 4 milliards de dollars qui auraient été détournés de PDVSA, selon le journal espagnol El País.

Reuters n’a pas pu déterminer s’il faisait toujours l’objet d’une enquête.

La Cour nationale espagnole et la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Une fois libre de quitter le Royaume-Uni, Betancourt s’est rendu au Venezuela, fin juin puis à nouveau en juillet, partant à chaque fois de West Palm Beach, en Floride, selon les listes de passagers consultées par Reuters.

L'avocate de Betancourt, Mme Chouraqui, n'a fait aucun commentaire sur ses déplacements.