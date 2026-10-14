 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

REPUBLIÉ - BUZZ-Fluence en hausse grâce au projet de stockage par batterie de Vattenfall
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 13:18

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du code Reuters de l'instrument: FLNC.O au lieu de 4SVE.F; le texte reste inchangé)

14 octobre - ** Les actions de Fluence FLNC.O progressent de 1,77% à 6,90 dollars en pré-ouverture

** Le fournisseur de solutions de stockage d’énergie signe un contrat avec Vattenfall pour la livraison d’une installation de stockage par batterie de 254 MW en Allemagne

** Cette installation, d’une capacité supérieure à 1 000 MWh, devrait figurer parmi les plus grands projets de ce type en Allemagne et constituer le plus grand projet de stockage par batterie de la société énergétique publique suédoise

** Vattenfall précise que FLNC assurera la conception, l’approvisionnement, la construction et la mise en service clés en main, ainsi qu’un service d’assistance à long terme

** Le début des travaux est prévu pour 2027; la mise en service et le raccordement au réseau sont prévus pour fin 2028

** Le cours de FLNC a chuté de plus de 65% depuis le début de l’année, à la dernière clôture

Valeurs associées

FLUENCE ENERGY RG-A
6,7800 USD NASDAQ -4,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?
    La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?
    information fournie par Ecorama 14.10.2026 14:00 

    L’euro recule à 1,12 $, en baisse de 5 % depuis le début de l’année, sous l’effet des doutes sur la crédibilité financière de la France et des incertitudes liées à la présidentielle. Ce niveau n’est pas alarmant en soi, mais il reflète une nervosité accrue, avec ... Lire la suite

  • Le premier Airbus A330neo destiné à la compagnie aérienne TAP Air Portugal au centre de livraison d'Airbus à Colomiers, près de Toulouse.
    Le Portugal choisit Lufthansa, et non Air France-KLM, pour prendre 44,9% de TAP
    information fournie par Reuters 14.10.2026 13:54 

    Le gouvernement portugais ​a choisi Lufthansa pour acquérir une participation de 44,9% ​dans la compagnie TAP Air ​Portugal, ont déclaré ⁠mercredi à Reuters deux ‌sources proches du dossier, alors qu'Air France-KLM ​avait ‌également soumis une offre. Le ⁠gouvernement ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.10.2026 13:44 

    (Actualisé avec Bank of America, Morgan Stanley, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

  • Illustration du logo de Bank of America
    BofA: Le bénéfice pénalisé par une amende de 1,2 milliard de dollars au 3e trimestre
    information fournie par Reuters 14.10.2026 13:35 

    Bank of America a affiché mercredi un bénéfice ‌en recul au troisième trimestre, en raison de provisions de 1,2 milliard de dollars (1,07 milliards d'euros) pour couvrir les ​amendes infligées à la suite de défaillances dans la détection de cas potentiels de blanchiment ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 883,89 +0,72%
HAFFNER ENERGY
0,742 -3,64%
Pétrole Brent
106,37 +0,08%
2CRSI
28,1 -0,71%
EUTELSAT
1,58 +15,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank