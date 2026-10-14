REPUBLIÉ - BUZZ-Fluence en hausse grâce au projet de stockage par batterie de Vattenfall

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du code Reuters de l'instrument: FLNC.O au lieu de 4SVE.F; le texte reste inchangé)

14 octobre - ** Les actions de Fluence FLNC.O progressent de 1,77% à 6,90 dollars en pré-ouverture

** Le fournisseur de solutions de stockage d’énergie signe un contrat avec Vattenfall pour la livraison d’une installation de stockage par batterie de 254 MW en Allemagne

** Cette installation, d’une capacité supérieure à 1 000 MWh, devrait figurer parmi les plus grands projets de ce type en Allemagne et constituer le plus grand projet de stockage par batterie de la société énergétique publique suédoise

** Vattenfall précise que FLNC assurera la conception, l’approvisionnement, la construction et la mise en service clés en main, ainsi qu’un service d’assistance à long terme

** Le début des travaux est prévu pour 2027; la mise en service et le raccordement au réseau sont prévus pour fin 2028

** Le cours de FLNC a chuté de plus de 65% depuis le début de l’année, à la dernière clôture