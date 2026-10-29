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Repsol: le bénéfice net quadruple sur 9 mois, tiré par la flambée des prix des hydrocarbures
information fournie par Boursorama avec AFP 29/10/2026 à 08:43

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( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Le groupe pétrolier espagnol Repsol a quadruplé son bénéfice net sur les neuf premiers mois de l'année, atteignant cinq milliards d'euros, tiré par la flambée des prix des hydrocarbures entraînée par les hostilités au Moyen-Orient.

"Repsol a enregistré un résultat net de 5,006 milliards d'euros entre janvier et septembre", a précisé le groupe dans un communiqué, soit une hausse de 325% par rapport à la même période de 2025 (1,18 milliards d'euros), "dans un contexte complexe" à l'international, marqué par la volatilité des marchés de l'énergie.

Sur le seul troisième trimestre, les profits ont atteint 2,8 milliards d'euros, bien mieux que les 574 millions enregistrés au troisième trimestre 2025.

Son bénéfice net ajusté, indicateur mesurant plus spécifiquement le rendement de l'entreprise et pris comme référence par les investisseurs, s'est élevé à 5,42 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, contre 1,9 milliard sur la même période en 2025 (+184%).

Jeudi, Repsol a dit prévoir 11,5 milliards d'euros de projets en Espagne d'ici 2030.

L'actualité de l'entreprise basée à Madrid, mais présente dans plus de 20 pays, s'est concentrée ces derniers mois sur son positionnement au Venezuela. Le groupe espagnol y détient 50% du gisement de gaz offshore Perla (l'un des plus grands d'Amérique latine) et participe à plusieurs projets pétroliers en partenariat avec le géant public vénézuélien PDVSA.

Repsol a signé mi-juin un accord d'exploration d'un gisement sur le lac de Maracaibo, berceau pétrolier du Venezuela.

Plus tôt au deuxième trimestre, le 16 avril, Repsol avait annoncé la signature d'un accord avec le gouvernement par intérim à Caracas pour lui permettre de reprendre le contrôle opérationnel de sa coentreprise Petroquiriquire, créée pour développer et exploiter des champs pétrolifères dans le pays.

Le groupe espagnol a indiqué qu'il était prêt à augmenter sa production pétrolière brute au Venezuela de 50% en douze mois.

Outre ses activités au Venezuela, Repsol a entamé mi-mai ses opérations d'extraction d'or noir dans l'important gisement Pikka en Alaska, à l'extrême nord du continent américain, au côté de son partenaire australien Santos, qui est majoritaire (51%).

Ces opérations doivent atteindre une production de 80.000 barils bruts de pétrole par jour au troisième trimestre, selon Repsol.

Le groupe espagnol, qui revendique environ 25.000 employés dans le monde, a produit en 2025 en moyenne 548.000 barils équivalent pétrole chaque jour.

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