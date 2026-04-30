Repsol: explosion de 150% du bénéfice au 1er trimestre, dopé par la flambée des prix des hydrocarbures

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Le groupe pétrolier espagnol Repsol a vu son bénéfice être multiplié par 2,5 au premier trimestre, atteignant près d'un milliard d'euros, dans le sillage de la flambée des prix des hydrocarbures entraînée par la guerre au Moyen-Orient, où il n'a toutefois "pas d'activités".

Entre janvier et mars, "le résultat net a été de 929 millions d'euros", a indiqué Repsol dans un communiqué, soit une hausse de 153,8% par rapport à la même période voilà un an (366 millions d'euros), avec un effet d'inventaire important dans un contexte global "convulsif".

L'an passé, le groupe pétrolier avait vu son bénéfice chuter lourdement au premier trimestre en raison notamment de l'impact de la volatilité des cours sur ses marges de raffinage.

Son bénéfice net ajusté, indicateur mesurant plus spécifiquement le rendement de l'entreprise et pris comme référence par les investisseurs, s'est quant à lui élevé à 873 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2026, contre 557 millions il y a un an (+56,7%).

"Dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe et volatil, qui menace de transformer le paradigme énergétique, nous restons concentrés sur la garantie de la sécurité de l'approvisionnement", a relevé Josu Jon Imaz, directeur général de Repsol, cité dans le communiqué.

L'actualité de l'entreprise basée à Madrid, mais présent dans plus de 20 pays, s'est concentrée ces dernières semaines sur son positionnement au Venezuela, où le groupe détient 50% du gisement de gaz offshore Perla (l'un des plus grands d'Amérique latine) et est impliqué dans plusieurs projets pétroliers en partenariat avec le géant public PDVSA.

Le 16 avril, Repsol a annoncé avoir signé un accord avec le gouvernement vénézuélien qui lui permettra de reprendre le contrôle opérationnel de sa coentreprise Petroquiriquire, créée pour développer et exploiter des champs pétrolifères dans l'est du Venezuela.

Repsol détient 40% de Petroquiriquire, et la compagnie publique PDVSA en contrôle 60%.

Le groupe espagnol a indiqué ces dernières semaines être prêt à augmenter dans le pays sa production pétrolière brute au Venezuela de 50% en 12 mois, et de même la tripler d'ici trois ans si "les conditions nécessaires" sont réunies.

Sa production dans le pays s'élève actuellement à environ 45.000 barils par jour, selon ses chiffres.