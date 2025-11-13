Repsol envisage la fusion de son unité amont, évaluée à 19 milliards de dollars, avec APA, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Repsol SA REP.MC envisage une fusion inversée de son unité en amont avec des partenaires potentiels, dont le producteur d'énergie américain APA APA.O , a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes ayant connaissance du dossier.

Repsol a accepté en 2022 de vendre une participation de 25 % dans la division amont à la société de capital-investissement EIG Global Energy Partners LLC dans le cadre d'un accord évaluant l'activité à 19 milliards de dollars, dette comprise, a indiqué le rapport.