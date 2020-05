Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reprise partielle de l'activité mardi dans les entrepôts français d'Amazon-syndicats Reuters • 18/05/2020 à 17:18









PARIS, 18 mai (Reuters) - L'activité reprendra mardi dans les entrepôts français d'Amazon AMZN.O avec 30% des effectifs, a-t-on appris lundi auprès des syndicats de salariés. La direction d'Amazon a de son côté refusé de préciser la proportion de salariés amenés à reprendre le travail. Sommé le 14 avril dernier par le tribunal judiciaire de Nanterre de restreindre son activité aux produits essentiels et de procéder à une évaluation des risques professionnels pesant sur les salariés, la direction d'Amazon avait décidé de fermer ses sites le 16 avril. Le groupe avait annoncé en milieu de semaine dernière que ses centres resteraient fermés jusqu'au 18 mai. (Rédaction de Paris)

