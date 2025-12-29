 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Reprise dans le vert en Europe
information fournie par AOF 29/12/2025 à 08:48

(AOF) - Après une longue pause de Noël, les bourses européennes vont rouvrir leurs portes ce matin. Les places du Vieux-Continent sont attendues dans le vert et selon les futures sur indices, le CAC 40 devrait débuter sur un gain d’environ 0,25%, tandis que le DAX 40 à Francfort devrait progresser de 0,35% à l’ouverture. En pleine trêve des confiseurs, la séance risque d’être très calme, les investisseurs se contenteront de surveiller quelques statistiques aux Etats-Unis. Mardi, ils se focaliseront sur le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a signé un contrat auprès de l'Agence de régulation du transport ferroviaire mexicain pour la fourniture de 47 trains de voyageurs DMU (Diesel Multiple Unit) destinés aux nouveaux corridors Mexico-Querétaro-Irapuato et Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. Dans le détail, la commande porte sur 33 trains longue distance de type Intercités et 14 trains périurbains.

Atos

Atos a signé un accord engageant pour la cession de ses activités sud-américaines au Brésilien Semantix. Cette opération, qui fait partie du plan Genesis destiné à ramener le groupe français à une croissance durable et rentable en se recentrant sur les géographies et les actifs clés, comprend 2 800 professionnels à travers le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, l'Uruguay et le Pérou. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

GenSight Biologics

GenSight Biologics a annoncé le succès d’une levée de fonds de 2,894 millions d’euros, souscrite par trois de ses actionnaires. Cette opération fait suite à un placement privé de 4,5 millions d’euros réalisé en juillet, à une autre levée de fonds de 3,7 millions d’euros début octobre et à 2 millions d’euros levés en novembre. Environ 73% du produit net de cette levée de fonds sera utilisé pour financer la poursuite du développement de GS010/Lumevoq, le candidat-médicament le plus avancé de la société.

Riber

Riber a enregistré une commande auprès d’un client européen. Ce dernier a commandé deux systèmes de production MBE 6000, accompagnés de services associés, pour une livraison prévue l’an prochain. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Le client du spécialiste mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires pour l’industrie des semi-conducteurs dispose d’installations de production entièrement intégrées verticalement, spécialisée dans le développement et la fabrication d’un large portefeuille de dispositifs photoniques destinés à plusieurs marchés en forte croissance.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements de novembre seront connues à 16h00.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable (+0,03%) face au billet vert et se négocie contre 1,1776 dollar.

Mercredi à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé proches de l'équilibre cette séance écourtée en cette veille de Noël. Côté valeurs, Sanofi a annoncé ce matin l’acquisition de Dynavax Technologies, société biopharmaceutique américaine spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins innovants. En outre, BP a cédé 65% de sa filiale Castrol à Stonepeak pour près de 6 milliards de dollars. Après deux séances de suite dans le rouge, le CAC 40 a grappillé 0,01% à 8104,87 points. L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,02% à 5750,36 points. En revanche, le FTSE 100 a perdu 0,19% à 9870,68 points.

Vendredi à Wall Street

Wall Street, qui était l’une des rares places financières ouvertes vendredi, a terminé la séance très proche de l’équilibre. Au lendemain des fêtes de Noël, et dans un volume d’affaires particulièrement calme, les indices ont fait preuve de prudence et ont peu bougé. Ces derniers se sont surtout offert une petite consolidation horizontale après cinq séances consécutives de hausse. Le Dow Jones a ainsi cédé 0,04%, à 48 710,97 points, le Nasdaq Composite a perdu 0,09%, à 23 593,10 points, et le S&P 500 a légèrement reculé de 0,03%, à 6 929,94 points.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • MANITOU : L'indécision domine
    MANITOU : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Faillites, redressements, liquidations : en 2025, le prêt-à-porter français s'est retrouvé au bord du précipice
    information fournie par Boursorama avec Media Services 29.12.2025 11:35 

    Les effectifs ont fondu de 400.000 salariés dans les années 1970 à 60.000 aujourd'hui, selon les représentants du secteur. La grande crise que traverse le prêt-à-porter en France -secoué par la fast-fashion et la seconde main- s'est poursuivie en 2025, avec son ... Lire la suite

  • ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:28 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank