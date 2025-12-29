Reprise dans le vert en Europe

(AOF) - Après une longue pause de Noël, les bourses européennes vont rouvrir leurs portes ce matin. Les places du Vieux-Continent sont attendues dans le vert et selon les futures sur indices, le CAC 40 devrait débuter sur un gain d’environ 0,25%, tandis que le DAX 40 à Francfort devrait progresser de 0,35% à l’ouverture. En pleine trêve des confiseurs, la séance risque d’être très calme, les investisseurs se contenteront de surveiller quelques statistiques aux Etats-Unis. Mardi, ils se focaliseront sur le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a signé un contrat auprès de l'Agence de régulation du transport ferroviaire mexicain pour la fourniture de 47 trains de voyageurs DMU (Diesel Multiple Unit) destinés aux nouveaux corridors Mexico-Querétaro-Irapuato et Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. Dans le détail, la commande porte sur 33 trains longue distance de type Intercités et 14 trains périurbains.

Atos

Atos a signé un accord engageant pour la cession de ses activités sud-américaines au Brésilien Semantix. Cette opération, qui fait partie du plan Genesis destiné à ramener le groupe français à une croissance durable et rentable en se recentrant sur les géographies et les actifs clés, comprend 2 800 professionnels à travers le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, l'Uruguay et le Pérou. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.

GenSight Biologics

GenSight Biologics a annoncé le succès d’une levée de fonds de 2,894 millions d’euros, souscrite par trois de ses actionnaires. Cette opération fait suite à un placement privé de 4,5 millions d’euros réalisé en juillet, à une autre levée de fonds de 3,7 millions d’euros début octobre et à 2 millions d’euros levés en novembre. Environ 73% du produit net de cette levée de fonds sera utilisé pour financer la poursuite du développement de GS010/Lumevoq, le candidat-médicament le plus avancé de la société.

Riber

Riber a enregistré une commande auprès d’un client européen. Ce dernier a commandé deux systèmes de production MBE 6000, accompagnés de services associés, pour une livraison prévue l’an prochain. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Le client du spécialiste mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires pour l’industrie des semi-conducteurs dispose d’installations de production entièrement intégrées verticalement, spécialisée dans le développement et la fabrication d’un large portefeuille de dispositifs photoniques destinés à plusieurs marchés en forte croissance.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements de novembre seront connues à 16h00.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable (+0,03%) face au billet vert et se négocie contre 1,1776 dollar.

Mercredi à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé proches de l'équilibre cette séance écourtée en cette veille de Noël. Côté valeurs, Sanofi a annoncé ce matin l’acquisition de Dynavax Technologies, société biopharmaceutique américaine spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins innovants. En outre, BP a cédé 65% de sa filiale Castrol à Stonepeak pour près de 6 milliards de dollars. Après deux séances de suite dans le rouge, le CAC 40 a grappillé 0,01% à 8104,87 points. L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,02% à 5750,36 points. En revanche, le FTSE 100 a perdu 0,19% à 9870,68 points.

Vendredi à Wall Street

Wall Street, qui était l’une des rares places financières ouvertes vendredi, a terminé la séance très proche de l’équilibre. Au lendemain des fêtes de Noël, et dans un volume d’affaires particulièrement calme, les indices ont fait preuve de prudence et ont peu bougé. Ces derniers se sont surtout offert une petite consolidation horizontale après cinq séances consécutives de hausse. Le Dow Jones a ainsi cédé 0,04%, à 48 710,97 points, le Nasdaq Composite a perdu 0,09%, à 23 593,10 points, et le S&P 500 a légèrement reculé de 0,03%, à 6 929,94 points.