Trenitalia veut accélérer en France avec l'appui d'un fonds américain

Trenitalia France va accélérer son développement avec un investissement du fonds américain Certares, a annoncé lundi sa maison mère, le groupe public italien Ferrovie dello Stato.

L'accord vise à "accélérer la croissance" de Trenitalia France et "consolider sa présence en France, au Royaume-Uni et sur les marchés transfrontaliers", ont indiqué les partenaires dans un communiqué.

Trenitalia France prévoit notamment d'étendre sa flotte à au moins 19 rames, ouvrir un site de maintenance près de Paris et augmenter les fréquences de circulation sur les lignes existantes, comme il l'a fait sur la ligne Paris–Lyon en passant de 9 à 14 allers-retours quotidiens.

Trenitalia France compte également concurrencer l'Eurostar sur la ligne Paris–Londres d'ici 2029.

L'opérateur italien étudie aussi la ligne Paris-Bruxelles, avait indiqué le groupe lors de la présentation de son plan stratégique début décembre.

L'accord signé lundi avec le fonds Certares, spécialisé dans le voyage et le tourisme, prévoit la création d'une coentreprise et comprend un investissement dans Trenitalia France, d'un montant de 300 millions d'euros.

Trenitalia France compte investir de son côté un milliard d’euros sur ses lignes en France et au Royaume-Uni.

L'opérateur italien y est en concurrence frontale avec la SNCF depuis quatre ans, avec des trajets depuis Paris et vers Lyon, Marseille et Milan, sans être encore rentable.

Trenitalia France compte aussi mieux distribuer son offre via des accords avec les sociétés du portefeuille de Certares, qui compte notamment les agences de voyages CWT, Ovation, Egencia (affaires), Havas Voyages et Selectour (loisirs).

En 2026, Trenitalia France compte se concentrer sur "la consolidation" et la fidélisation de ses clients en France dans l'espoir d'augmenter les taux de remplissage de ses TGV rouges, avait indiqué sa direction début décembre.