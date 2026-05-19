“Répondre à la demande en pétrole sera essentiel pendant des décennies”, déclare le directeur général de Shell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails des décisions prises lors de la réunion) par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

Les événements mondiaux de ces derniers mois ont montré que répondre à la demande de pétrole sera essentiel pour les décennies à venir, a déclaré Wael Sawan, directeur général de Shell SHEL.L , aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle mardi.

Les actionnaires voteront plus tard dans la journée de mardi sur une résolution présentée par le groupe d'actionnaires activistes Follow This et 21 investisseurs institutionnels représentant 1 200 milliards de dollars d'actifs, qui obligerait Shell à divulguer les performances de sa stratégie dans des scénarios de baisse de la demande en pétrole et en gaz.

M. Sawan a déclaré que les questions de Follow This sont déjà largement couvertes par les informations existantes de Shell, qui permettent aux actionnaires de modéliser la résilience financière de l'entreprise dans n'importe quel scénario de prix de leur choix.

M. Sawan a également déclaré que si la résolution de Follow This était adoptée, cela irait à l'encontre des principes de bonne gouvernance, car cela contraindrait Shell à se conformer à certains scénarios susceptibles d'évoluer.

Le conseiller en vote ISS a recommandé de voter contre la résolution 23, en accord avec le conseil d'administration de Shell.

La décision de Shell d'autoriser les actionnaires à voter sur la résolution contrastait avec celle de BP, dont le conseil d'administration a décidé de ne pas inscrire la résolution “Follow This” à son ordre du jour, ce qui a incité certains de ses actionnaires et des groupes influents de conseillers en vote à soutenir les votes contre la volonté du conseil. La nomination du président de BP, Albert Manifold, lors de l'assemblée a reçu un soutien inférieur à la normale.