Home Depot: CA meilleur que prévu au 1er trimestre, demande soutenue des professionnels

Un magasin Home Depot

Home Depot ‌a fait état mardi d'un chiffre ​d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre, porté par une demande soutenue de ​la part des professionnels.

Le distributeur de produits de ​bricolage a enregistré un ⁠chiffre d'affaires trimestriel de 41,77 milliards ‌de dollars (35,95 milliards d'euros), tandis que les analystes tablaient sur 41,52 ​milliards de ‌dollars, selon les données compilées ⁠par LSEG.

Les investissements de Home Depot dans les outils en magasin et les ⁠capacités numériques, ‌entre autres, ont contribué à ⁠attirer des clients professionnels.

La demande sous-jacente ‌a été relativement similaire à ⁠celle observée tout au long de ⁠l'exercice 2025, ‌malgré une plus grande incertitude des ​consommateurs et des ‌pressions sur l'accessibilité au logement, a déclaré le directeur ​général Ted Decker dans un communiqué.

L'action Home Depot, qui a maintenu ⁠ses prévisions annuelles pour la seconde fois, avance d'environ 1% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)