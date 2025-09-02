 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 688,18
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Repli en vue en Europe avant l'inflation
information fournie par AOF 02/09/2025 à 08:32

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en territoire négatif alors que les investisseurs prendront connaissance dans la matinée des chiffres de l'inflation dans la zone euro pour le mois d'août. Il faudra également surveiller l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis pour le mois d'août.Wall Street reprend du service ce mardi après un long week-end dû à la journée du Labor Day. Les marchés américains n'ont pas encore réagi au revers judiciaire subi par Donald Trump sur les droits de douane. Côté valeurs, Danone a annoncé avoir placé un emprunt obligataire de 1,3 milliard d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Danone

Danone annonce avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d’un montant total de 1,3 milliard d’euros, composée d'une tranche de titres à taux variable d’une durée de 2 ans d’un montant de 800 millions d’euros (coupon de l’Euribor 3 mois + 27 points de base). Elle comprend également une tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réajustable d’un montant de 500 millions d’euros (coupon fixe réajustable de 3,95 % avec une première option de remboursement fixée au 8 septembre 2032).

Delta Plus Group

Delta Plus Group a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressort un résultat net consolidé part du groupe de 10,7 millions d'euros, en retrait de 12,1%. Le résultat opérationnel courant, de 20,1 millions d'euros, s'affiche en recul de 16,9%. Il représente 10,7% du chiffre d’affaires contre 12,5% en 2024. Le chiffre d'affaires du spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail s'affaisse de 3,2% à 187,8 millions d'euros.

Michelin

Michelin a conclu ce jour le programme de cession conformément aux conditions annoncées le 6 décembre 2024, après obtention de la totalité des autorisations requises pour cette opération. Ce programme comporte deux usines, Midigama Tyre Division et Casting Product Division, basées au Sri Lanka et dédiées au marché des pneus " bias " et des chenilles à destination des équipements de construction compacts, ainsi que la marque Camso qui sera cédée à l'issue d'une période de licence de trois ans.

Verimatrix

Verimatrix annonce la nomination, avec effet immédiat, de Laurent Dechaux au poste de directeur général du spécialiste de la cybersécurité, en remplacement d’Amedeo D’Angelo. Ce dernier demeure président du conseil d’administration de Verimatrix. Laurent Dechaux a occupé plusieurs postes de direction au sein de grandes entreprises internationales. Il a notamment été CEO d'Enablon, leader mondial des solutions de gestion des risques, conformité et de la durabilité, où il a accompagné la transformation de l'entreprise.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'inflation en août sera connue à 11h00.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en août sera dévoilé à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en août à 16h00 ainsi que les dépenses de construction en juillet.

Vers 8h30, l'euro cède 0,09% à 1,17 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini cette première séance de septembre proches de l'équilibre. Les données économiques du jour sont encourageantes : les secteurs manufacturiers de la zone euro et de la France ont renoué avec la croissance en août. A Paris, les changements au sein de la direction de Renault ont été appréciés. Le CAC 40 a clôturé sur un gain symbolique de 0,05 % à 7707,90 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,25 % à 5365,18 points. Les volumes d'échanges étaient faibles en raison de la fermeture de Wall Street du fait du Labor Day.

Hier à Wall Street

Fermeture des marchés américains en raison du Labor Day.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le vice-président du RN et député du Nord, Sébastien Chenu, à l'Assemblée nationale à Paris le 2 avril 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le RN pense obtenir la majorité absolue en cas de dissolution
    information fournie par AFP 02.09.2025 09:48 

    Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a estimé mardi que son parti pouvait "avoir une majorité absolue" à l'Assemblée nationale si des législatives anticipées étaient organisées à la suite d'une nouvelle dissolution. "Des sondages nous invitent ... Lire la suite

  • scor, facade, societe, (Crédit: / crédit scor)
    Scor prévoit de refinancer sa dette subordonnée
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 09:47 

    (Zonebourse.com) - Scor a annoncé mardi le lancement d'une offre de rachat sur des obligations subordonnées pour un montant nominal total de 600 millions, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations subordonnées, sans toutefois dévoiler les termes ... Lire la suite

  • Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'alarment du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique ( AFP / Miguel MEDINA )
    Crainte face à la disparition progressive des manuels dans les lycées
    information fournie par AFP 02.09.2025 09:41 

    Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'alarment, dans une tribune publiée mardi par Le Monde, du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique qui va conduire, selon eux, à une "école sans boussole, réduite ... Lire la suite

  • Kering (crédit photo : Adobe Stock / )
    Les changements de recommandations : Kering, LVMH, Hermès, Schneider Electric
    information fournie par Reuters 02.09.2025 09:35 

    * KERING PRTP.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * LVMH LVMH.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * HERMES HRMS.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * SCHNEIDER ELECTRIC ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank