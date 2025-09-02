 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ChatGPT va instaurer un contrôle parental, annonce OpenAI
information fournie par AFP 02/09/2025 à 15:10

OpenAI va instaurer un mécanisme de contrôle parental pour son outil d'intelligence artificielle ChatGPT ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

OpenAI va instaurer un mécanisme de contrôle parental pour son outil d'intelligence artificielle ChatGPT ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

L'entreprise américaine OpenAI a annoncé mardi qu'elle allait instaurer un mécanisme de contrôle parental pour son outil d'intelligence artificielle ChatGPT, après que des parents américains ont accusé fin août cet agent conversationnel d'avoir encouragé leur enfant à se suicider.

"Dans le mois à venir, les parents pourront lier leur compte avec celui de leur adolescent" et "contrôler la façon dont ChatGPT répond à leur adolescent avec des règles de comportement du modèle", a déclaré OpenAI dans un billet de blog.

D'après l'entreprise, il sera aussi possible pour les parents d'être alertés en cas de détection d'une "détresse aiguë" dans les conversations de leur enfant et de contrôler les paramètres du compte.

Cette annonce suit un précédent billet de blog publié fin août, dans lequel l'entreprise avait indiqué qu'elle préparait un mécanisme de contrôle parental.

La veille, les parents d'un adolescent californien de 16 ans qui s'est suicidé avaient porté plainte contre OpenAI, accusant ChatGPT d'avoir fourni à leur fils des instructions détaillées pour mettre fin à ses jours et d'avoir encouragé son geste.

"Nous continuons à améliorer la manière dont nos modèles reconnaissent et répondent aux signes de détresse mentale et émotionnelle", a ajouté mardi l'entreprise dans son billet de blog.

OpenAI a dit prendre d'autres mesures, attendues dans les 120 prochains jours.

L'entreprise redirigera ainsi certaines "conversations sensibles" vers des modèles de raisonnement comme GPT-5-thinking, plus évolué.

"Les modèles de raisonnement suivent et appliquent plus systématiquement les consignes de sécurité", a précisé le groupe américain.

IA: Intelligence artificielle
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank