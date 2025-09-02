Kraft Heinz annonce sa scission en deux sociétés cotées

Des bouteilles de Ketchup Heinz sont exposées sur une étagère dans un supermarché

Kraft Heinz a annoncé mardi sa scission en deux sociétés cotées indépendantes, le fabricant américain de produits emballés cherchant ainsi à relancer sa croissance.

Les deux futures entitées seront Global Taste Elevation Co qui regroupera des marques telles que Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese, et North American Grocery Co, qui rassemblera les marques Oscar Mayer, Kraft Singles et Lunchables.

Le titre Kraft Heinz était en hausse d'environ 1% dans les échanges en avant-Bourse. Le titre a perdu environ 21% au cours des douze derniers mois.

(Rédigé par Juveria Tabassum et Savyata Mishra à Bangalore ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)