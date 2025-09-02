Le loueur d'avions Macquarie AirFinance va acheter 30 Boeing 737 MAX

Le loueur d'avions basé en Irlande Macquarie AirFinance a annoncé mardi l'achat de 30 appareils Boeing 737-8, sa deuxième commande directe auprès du constructeur, marque de confiance pour l'avionneur américain qui a accumulé les difficultés ces dernières années.

Le loueur qui compte parmi ses clients Air France, British Airways, Easyjet ou encore Air Canada, ne précise pas le prix de la transaction.

Mais "cet achat porte le carnet de commandes de 737 MAX de Macquarie AirFinance à 70 appareils", a-t-il indiqué dans un communiqué.

"La fiabilité éprouvée du 737 MAX et ses coûts d'exploitation réduits le rendent particulièrement attractif pour les compagnies aériennes", a fait valoir l'entreprise. La livraison des avions est prévue d'ici 2032.

La commande "témoigne de la valeur de cet avion auprès des loueurs (d'avions) et de nos clients des compagnies aériennes", a pour sa part applaudi Brad McMullen, un responsable des ventes commerciales et du marketing de Boeing, dans un communiqué de l'avionneur.

Boeing traverse une crise profonde en raison de problèmes de qualité de sa production et d'une grève qui s'éternise aux Etats-Unis.

Le groupe avait été notamment affecté par un incident en janvier 2024 sur un 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines qui avait perdu une pièce de fuselage peu après le décollage.

Le constructeur américain, lourdement dans le rouge en 2024, a en outre souffert d'une nouvelle catastrophe aérienne en juin, lorsqu'un Boeing 787 d'Air India s'est écrasé moins d'une minute après son décollage de la ville d'Ahmedabad en Inde.

Boeing est néanmoins parvenu à diviser sa perte par deux au deuxième trimestre à 697 millions de dollars.

Et la compagnie Korean Air a annoncé la semaine dernière lui acheter plus de 100 appareils dans le cadre du plus gros contrat de l'histoire de l'aviation sud-coréenne.