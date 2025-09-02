Kraft Heinz (ketchup Heinz et fromage Philadelphia) se scinde en deux sociétés

Le groupe américain Kraft Heinz, qui produit les ketchup Heinz et le fromage à tartiner Phildelphia, a annoncé mardi se scinder en deux compagnies.

"La scission vise à maximiser les capacités des marques de Kraft Heinz" et à "permettre aux nouvelles sociétés de déployer leurs ressources sur leurs stratégies prioritaires distinctes", explique dans un communiqué le groupe.

Les nouveaux noms des sociétés n'ont pas encore été dévoilés par le groupe.

L'une d'elle sera spécialisée dans la commercialisation des sauces, produits à tartiner, assaisonnements et condiments, dont les célèbres ketchup Heinz et les fromages à tartiner Philadelphia. Elle représente environ 15 milliards de dollars de ventes.

La seconde se concentrera sur les produits de la marque Oscar Meyer, notamment connue pour ses hot-dogs et les produits de snacking Kraft, des activités à environ 10 milliards de dollars de ventes.

Cette société sera dirigée par Carlos Abrams-Rivera, actuel directeur général de Kraft Heinz.

Le géant américain de l'agroalimentaire est né de la fusion en 2015 de Kraft Foods et de Heinz.

Contrôlé à l'époque par les milliardaires helvético-brésilien Jorge Paulo Lemann, via le fonds d'investissement 3G, et américain Warren Buffett (25% du capital de la société), Kraft Heinz avait alors mis en place une stratégie fondée sur la baisse des dépenses, le "zero budgeting".

Chaque dépense était remise en cause, un mot d'ordre qui a poussé les responsables de budget à réduire drastiquement les frais.

La stratégie a fonctionné un temps, permettant à Kraft Heinz de dégager des marges bénéficiaires que lui enviaient ses concurrents mais la croissance des ventes à taux de change et périmètre constants a commencé à patiner à partir de 2017.

Actuellement le principal actionnaire 27,25% est Berkshire Hathaway, conglomérat créé par Warren Buffet.