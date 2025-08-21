Repli des marchés européens après les PMI et avant Jackson Hole

(AOF) - Les marchés actions européens poursuivent leur mouvement baissier avant le rendez-vous de Jackson Hole organisé par la Fed qui démarre ce jeudi. Le discours de Jerome Powell programmé demain sera le point d'orgue de ce rendez-vous annuel. Côté statistiques, l'indice PMI Composite en zone euro a dépasséles attentes en août. Côté valeurs, L'Oréal affiche une des plus fortes baisses du CAC 40, pénalisé par la faible performance de son concurrent Coty. Vers 12h, l'indice phare de la place parisienne perd 0,52% à 7931 points. L'Eurostoxx 50 cède 0,30% à 5455 points.

En Europe, Aegon bondit de 6,43% à 6,85 euros à la bourse d'Amsterdam après avoir dévoilé une publication solide au premier semestre et doublé son programme de rachat d'actions. La compagnie néerlandaise d'assurance a déclaré sur les six premiers mois de l'année 2025 un bénéfice net de 606 millions d'euros contre une perte nette de 65 millions essuyée au premier semestre 2024. Le résultat d'exploitation s'est amélioré de 19% à 845 millions d'euros, " reflétant la croissance de l'activité et l'amélioration de l'écart des résultats techniques aux États-Unis ".

A Paris, L'Oréal (-1,45% à 400,80 euros) accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40. Le géant des cosmétiques est pénalisé par le piètre performance annuelle de son concurrent Coty qui s'accompagne de perspectives décevantes. La multinationale américaine de produits de beauté a été confrontée à la faiblesse de la consommation aux États-Unis pesant sur la demande de produits de beauté.

Eiffage (-0,20% à 125,25 euros), au travers d’Eiffage Énergie Systèmes, a remporté plusieurs contrats majeurs en Allemagne depuis le début de l’année consolidant ainsi sa position d’acteur de premier plan dans le domaine des services à l’énergie sur ce territoire. Sur le premier semestre 2025, la prise de commandes dans le pays s’établit à près de 950 millions d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

S'étant redressé de 48,6 en juillet à 49,8 en août, l'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est fortement rapproché de la barre du 50 qui sépare la croissance de la contraction en août. Il a atteint son plus haut niveau depuis le début de la période de contraction de l'activité globale amorcée il y a un an et ne signale qu'une détérioration minime de la conjoncture du secteur privé français en août. De même, à l'échelon sectoriel, l'activité n'a qu'à peine reculé par rapport au mois précédent, tant dans l'industrie manufacturière que dans le secteur des services.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,9 en août contre 50,6 en juillet. Il était attendu à 50,2. Le PMI dans les services est passé de 50,6 en juillet à 50,1 en août. Il était anticipé à 50,4. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 49,1 en juillet à 49,9 en août. Il était attendu à 48,8.

À 51,1 en août contre 50,9 en juillet, l'indice désaisonnalisé Flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, basé sur environ 85% du nombre habituel de réponses à l'enquête et produit par S&P Global, s'est redressé pour un troisième mois consécutif. Il signale ainsi une croissance de l'activité économique de la région pour un huitième mois consécutif. Bien que toujours modeste, l'expansion a affiché son rythme le plus soutenu depuis mai 2024. Il est supérieur aux attentes : 50,7.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie seront publiés à 14h30 avant les indices PMI manufacturier et des services en août à 15h45.

La confiance des consommateurs en août sera dévoilée à 16h00 en zone euro.

Vers 12h, l'euro gagne 0,02% à 1,1654 dollar.