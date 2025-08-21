Walmart relève ses objectifs annuels avec la forte demande mais le BPA au T2 déçoit

Un magasin Walmart

par Savyata Mishra et Siddharth Cavale

Walmart a relevé jeudi ses objectifs de ventes et de bénéfices pour l'exercice en cours, citant une forte demande des consommateurs de tous niveaux de revenus, malgré des hausses de prix liées aux droits de douane.

A la Bourse de New York, l'action perdait cependant 2,8% avant la cloche, le géant américain de la distribution ayant manqué les estimations pour son bénéfice par action ajusté pour la première fois en 13 trimestres.

L'action Target, son principal concurrent, a perdu 9,42% mercredi après la publication de ses résultats et le maintien de ses prévisions annuelles.

La chaîne basée à Bentonville, dans l'Arkansas, s'attend désormais à ce que les ventes annuelles augmentent de 3,75% à 4,75%, contre une fourchette précédente comprise entre 3% à 4%. Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 2,52 et 2,62 dollars (2,16 à 2,25 euros), contre une fourchette précédente de 2,50 à 2,60 dollars.

Cependant, le bénéfice ajusté trimestriel est ressorti à 68 cents par action, contre 74 cents attendus en moyenne par les analystes.

Les dépenses moyennes en caisse ont augmenté de 3,1%, contre 0,6% l'année dernière, tandis que Walmart avait prévenu que le groupe augmenterait ses prix cet été pour compenser les coûts liés aux droits de douane sur certains produits importés aux États-Unis.

Les deux tiers des ventes aux États-Unis étant constitués de produits d'origine nationale, selon les déclarations des dirigeants au dernier trimestre, le groupe a pu se protéger des droits de douane par rapport à ses concurrents.

Le plus grand détaillant au monde a enregistré un chiffre d'affaires de 177,4 milliards de dollars, tandis que les analystes tablaient sur 176,16 milliards selon un consensus LSEG.

Les ventes comparables totales aux États-Unis ont augmenté de 4,6%, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur +3,8%. Les ventes en ligne mondiales ont par ailleurs bondi de 25% au cours du trimestre.

