Le train reste majoritairement plus cher que l'avion pour les trajets européens, selon Greenpeace
information fournie par AFP 21/08/2025 à 15:22

Voyager en train plutôt qu'en avion à travers l'Europe est plus cher dans 54% des cas, selon une étude de Greenpeace Europe ( AFP / Thibaud MORITZ )

Voyager en train plutôt qu'en avion à travers l'Europe est plus cher dans 54% des cas, selon une étude publiée jeudi par Greenpeace Europe.

L'ONG a analysé 109 trajets transfrontaliers et 33 trajets au sein d'un même pays. Pour tous, l'itinéraire en train était "raisonnablement" praticable, soit dans la journée, soit en train de nuit.

Le train est jusqu'à 26 fois plus cher que l'avion, selon les comparaisons réalisées par Greenpeace, qui cite le cas extrême d'un trajet Barcelone - Londres réservé un mois à l'avance: 389 euros pour le train contre 14,99 euros pour l'avion.

"Il est clair que les gens sont encouragés à prendre l'avion pour voyager en Europe, même lorsqu'il existe une liaison ferroviaire raisonnable", avance l'ONG environnementale.

La France est le pays où les voyages ferroviaires transfrontaliers sont les plus chers par rapport aux vols, où "95% de tous les itinéraires étaient plus chers en train au moins 6 jours sur 9", selon ce même rapport.

Les trains de nuit constituent, selon l'ONG, "la meilleure option pour les trajets longue distance respectueux du climat", même s'ils sont "généralement plus chers" que les vols à bas coût.

Greenpeace souhaite que le transport ferroviaire soit "systématiquement moins cher sur tous les itinéraires à travers l'Europe", et dénonce le fait que le kérosène ne soit pas taxé alors que "les opérateurs ferroviaires sont soumis à des taxes sur l'énergie, à la TVA et à des redevances élevées d'accès aux voies dans de nombreux pays".

En revanche, à l'échelle nationale, les liaisons en train sont moins chères que celles en avion pour "70% d'entre elles" selon l'ONG.

Le train est l'un des modes de transport les moins émetteurs en CO2 par passager-kilomètre, contrairement à l'avion qui est le plus polluant.

Environnement
