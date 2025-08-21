Les États-Unis enquêtent sur les retards dans les rapports d'accidents de Tesla impliquant des systèmes d'aide à la conduite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré jeudi qu'elle ouvrait une enquête sur les retards dans les rapports de Tesla concernant les accidents impliquant des systèmes avancés d'aide à la conduite ou des véhicules autonomes.

L'agence de sécurité automobile a déclaré avoir identifié de nombreux rapports d'incidents soumis par Tesla dans lesquels les accidents signalés se sont produits plusieurs mois ou plus avant les dates des rapports, alors que l'agence exigeait qu'un rapport soit soumis dans un délai d'un ou cinq jours après que Tesla ait reçu la notification de l'accident. La NHTSA a déclaré qu'elle ouvrait une enquête d'audit "pour évaluer la cause des retards potentiels dans les rapports, l'étendue de ces retards et les mesures d'atténuation que Tesla a mises en place pour y remédier."