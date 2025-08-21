États-Unis: Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage à 235.000

Salon de l'emploi pour les travailleurs fédéraux licenciés ces dernières semaines dans le cadre de réductions d'effectifs à Kansas City

Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 16 août, à 235.000 contre 224.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 225.000 inscriptions au chômage. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 226.250 contre 221.750 la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,972 million lors de la semaine au 9 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,942 million la semaine précédente (révisé de 1,953 million).

