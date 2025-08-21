 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
États-Unis: Hausse plus forte que prévu des inscriptions au chômage à 235.000
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 14:45

Salon de l'emploi pour les travailleurs fédéraux licenciés ces dernières semaines dans le cadre de réductions d'effectifs à Kansas City

Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 16 août, à 235.000 contre 224.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 225.000 inscriptions au chômage. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 226.250 contre 221.750 la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,972 million lors de la semaine au 9 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,942 million la semaine précédente (révisé de 1,953 million).

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

  • 15:30

    Le début de la fin pour les salariés US. J'espère qu'ils ont voté républicains !

