NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 243,50
-0,41%
Indices
Chiffres-clés

Repli attendu des Bourses européennes, Hermès et L'Oréal en vedette
information fournie par AOF 22/10/2025 à 08:34

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse. Hier l'indice CAC 40 a inscrit un nouveau record. La saison des résultats se poursuit en Europe et aux Etats-Unis. En France, plusieurs sociétés de premier plan, dont Hermès, L'Oréal et Eutelsat, ont dévoilé leurs chiffres d'activité pour le troisième trimestre. L'once d'or rebondit légèrement après sa chute de mardi tandis que le pétrole progresse nettement. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand est stable.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hermès

Au troisième trimestre, les ventes d'Hermès ont atteint 3,9 milliards d'euros, en hausse de 10% à taux de change constants. Le groupe de luxe souligne leur "légère amélioration par rapport au second trimestre, notamment en Europe, en Amérique et en Asie". Le chiffre d’affaires consolidé du groupe à fin septembre 2025 s’élève à 11,9 milliards d'euros, en progression de 9% à taux de change constants et de 6% à taux de change courants. À fin septembre 2025, l’évolution des parités monétaires représente un impact défavorable de 254 millions d'euros sur le chiffre d’affaires.

L'Oréal

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de L'Oréal a progressé de 4,2% en comparable et de 0,5% en publié à 10,33 milliards d'euros. "Toutes les zones géographiques ont progressé : la reprise de nos deux plus grands marchés - les États-Unis et la Chine continentale - s'est poursuivie. Dans un marché solide, l'Europe est restée robuste, et le dynamisme continu en SAPMENA-SSA a plus que compensé la faiblesse en Amérique latine", a déclaré Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal.

Eutelsat

Au premier trimestre clos fin septembre, Eutelsat a généré un chiffre d'affaires de 293 millions d'euros, en repli de 2,2 % sur une base publiée, et en recul de 0,3 % en données comparables. Le chiffre d'affaires des quatre Activités opérationnelles, c'est-à-dire en excluant les autres revenus, a atteint 283 millions d'euros. "Il est en repli de 1,2 % sur une base comparable si l'on exclut un effet de change négatif de 10 million d'euros," précise l'opérateur de satellites. Le chiffre d'affaires généré par le LEO (services de connectivité en orbite basses) s'est élevé à 54,1 millions d'euros.

Worldline

Le chiffre d'affaires de Worldline s'est élevé à 1,149 milliard d'euros au troisième trimestre, soit une baisse de 0,8% en organique. Les services aux commerçants ont connu une contraction de 0,1% à 862 millions d'euros et les services financiers, de 4,5% à 201 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de Mobilité et Services Web Transactionnels a progressé de 0,6%, pour atteindre 85 millions d'euros. Worldline a dévoilé les revues externes du portefeuille de marchands annoncées en juillet.

Les chiffres macroéconomiques

L'evolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis sera connue à 16h30.

Ce matin, l'euro grappille 0,07% à 1,1609 dollar.

Hier à Paris

Le CAC 40 a surperformé une Europe boursière un peu plus prudente. L’indice phare de la Bourse de Paris a même battu un nouveau record absolu en séance (8 271,48 points) et en clôture à 8 258,86 points, grâce à un gain de 0,64%. Il a profité de publications d’entreprises plutôt encourageantes dont certaines ont été saluées par des performances impressionnantes, à l’image d’Edenred qui a flambé après sa publication trimestrielle. L’apaisement des tensions commerciales sino-américaines a également été apprécié. L’EuroStoxx 50 a terminé la séance sur un léger gain de 0,18%, à 5 690,88 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains se sont offerts de belles hausses. La tendance à Wall Street a été soutenue par les propos apaisants de Donald Trump sur la guerre commerciale, le dirigeant a même indiqué qu’il se rendrait en Chine au début de l’année prochaine. Autre soutien pour les marchés : la probabilité de la fin du « shutdown » dans les prochains jours. Kevin Hassett, conseiller économique du président des Etats-Unis a annoncé sa fin cette semaine. Dans ces conditions, le Dow Jones a progressé de 1,12%, à 46 707 points et le Nasdaq Composite s’est apprécié de 1,37%, à 22 990 points.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

L'offre BoursoBank