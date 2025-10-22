Hermès: Hausse de 9,6% des ventes au T3, du mieux en Chine mais la maroquinerie pèse

Le logo d'Hermes est visible à Paris

Hermès a dit mercredi observer des signes d'amélioration en Chine, un marché clé pour le luxe, et fait état d'une croissance de 9,6% à taux de change constants de ses ventes au troisième trimestre, même si la performance de sa principale division de maroquinerie a quelque peu déçu.

Les commentaires du groupe sur le marché chinois font écho à ceux d'autres géants du secteur comme LVMH et L'Oréal.

En Chine, "on peut noter une très légère amélioration sur le troisième trimestre cette année par rapport au trimestre précédent", a déclaré auprès des journalistes le directeur financier Eric de Halgouët, évoquant des "signes de stabilisation" de l'immobilier dans les grandes villes et la "reprise" des marchés boursiers chinois.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Hermès a atteint 3,881 milliards d'euros, en hausse de 4,8% à données publiées. La croissance organique ressort quasiment en ligne avec le consensus de 10% réalisé par Visible Alpha et cité par UBS.

La division de maroquinerie, qui inclut le célèbre sac Birkin et représente près de la moitié du chiffre d'affaires annuel, a vu ses ventes progresser de 13,3%, soit moins que la hausse de 14% attendue par le consensus selon UBS.

A la Bourse de Paris, l'action Hermès reculait de 2,97% à 2.183 euros vers 07h45 GMT, accusant un des plus forts replis du CAC 40 derrière l'Oréal.

"Dans l’ensemble, nous pensons que le titre pourrait être sous pression à court terme, compte tenu de la légère contre-performance dans la division clé de maroquinerie et des attentes élevées du côté des investisseurs 'buy-side' reflétant un sentiment plus positif dans le luxe récemment", ont commenté dans une note les analystes de RBC.

Le concurrent LVMH a fait état la semaine dernière d'une croissance organique de 1% pour le troisième trimestre. L'autre géant du luxe Kering publiera ses comptes trimestriels après la clôture du marché.

Hermès a pour habitude de résister beaucoup mieux que ses concurrents au ralentissement de l'industrie du luxe. Le sellier a brièvement dépassé en avril LVMH comme première capitalisation mondiale du secteur.

Mais alors que plusieurs groupes de luxe connaissent des bouleversements, comme Kering ou Armani, le statut de Hermès comme valeur refuge du secteur est "peu enthousiasmant", pointent mercredi les analystes de Jefferies.

