RENK gagne 3% après un contrat de 691 MUSD avec l'US Army

Le spécialiste des transmissions militaires obtient un contrat à prix ferme qui pourrait soutenir son carnet de commandes jusqu'en 2030.

Jefferies rapporte ce matin que Renk, a remporté un contrat de 691 MUSD auprès de l'armée américaine, via sa filiale RENK America. Ce contrat porte sur la fourniture de transmissions hydromécaniques neuves, reconditionnées et modernisées, ainsi que d'équipements associés.

Le contrat est à prix ferme, avec des commandes qui seront attribuées progressivement et une exécution prévue jusqu'en décembre 2030. A ce stade, RENK n'a pas communiqué officiellement sur cette attribution.

Selon l'analyste à l'origine de la note, la bien informée Chloé Lemarie, ce contrat pourrait soutenir significativement les prises de commandes du groupe. RENK avait indiqué viser environ 400 à 500 MEUR de prises de commandes au 2e trimestre, sans qu'il soit encore possible de déterminer quelle part de ce contrat pourrait être comptabilisée sur cette période.