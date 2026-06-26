 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RENK gagne 3% après un contrat de 691 MUSD avec l'US Army
information fournie par Zonebourse 26/06/2026 à 09:51

Le spécialiste des transmissions militaires obtient un contrat à prix ferme qui pourrait soutenir son carnet de commandes jusqu'en 2030.

Jefferies rapporte ce matin que Renk, a remporté un contrat de 691 MUSD auprès de l'armée américaine, via sa filiale RENK America. Ce contrat porte sur la fourniture de transmissions hydromécaniques neuves, reconditionnées et modernisées, ainsi que d'équipements associés.

Le contrat est à prix ferme, avec des commandes qui seront attribuées progressivement et une exécution prévue jusqu'en décembre 2030. A ce stade, RENK n'a pas communiqué officiellement sur cette attribution.

Selon l'analyste à l'origine de la note, la bien informée Chloé Lemarie, ce contrat pourrait soutenir significativement les prises de commandes du groupe. RENK avait indiqué viser environ 400 à 500 MEUR de prises de commandes au 2e trimestre, sans qu'il soit encore possible de déterminer quelle part de ce contrat pourrait être comptabilisée sur cette période.

Valeurs associées

RENK GROUP
42,630 EUR XETRA +4,24%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,58 +4,32%
Pétrole Brent
72,67 -2,90%
CAC 40
8 383,24 -0,57%
HAFFNER ENERGY
0,188 -15,32%
STELLANTIS
5,022 -1,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank