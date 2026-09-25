Renk en légère hausse, mwb research a relevé sa cible

(Zonebourse.com) - Le broker a confirmé leur conseil "achat" sur le titre RENK Group, avec un objectif de cours relevé de 48 à 53 EUR.
mwb research estime que le lancement par l'Italie de nouveaux achats de chars de combat constitue un signal tangible de maintien de la demande et rend ses hypothèses jusqu'ici prudentes sur ce marché de plus en plus conservatrices.
Le bureau d'études estime surtout que l'après-vente représente l'opportunité majeure. RENK vise en effet 1 MdEUR de ventes annuelles dans cette activité en 2030 puis 2 MdsEUR en 2035, des ambitions très supérieures à celles intégrées dans le modèle de mwb research.
L'analyste relève ainsi ses hypothèses de moyen et long terme, tout en conservant une décote significative par rapport aux ambitions du groupe. La présentation stratégique du 8 décembre pourrait apporter davantage de visibilité sur le potentiel de l'après-vente.
En attendant, le titre progresse d'environ 0,4% à mi-séance à Francfort mais cède toujours près de 24% depuis le début de l'année.
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