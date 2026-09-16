Renault va investir 319 millions d'euros supplémentaires au Brésil, avec le chinois Geely

( AFP / JEFF PACHOUD )

Renault Geely do Brasil, filiale brésilienne du constructeur automobile français dont le groupe chinois Geely détient 26,4%, va investir 319 millions d'euros supplémentaires au Brésil, d'après un communiqué reçu mercredi par l'AFP.

A partir de 2027, Renault Geely do Brasil produira sur le premier marché automobile d'Amérique latine un nouveau modèle Renault électrifié ainsi que la berline 100% électrique Geely EX2, d'après ce communiqué.

Ce nouvel investissement porte à 899 millions d'euros le montant total engagé par les sociétés sur la période 2025-2027.

"Au-delà du lancement de nouveaux modèles, nous préparons nos activités pour l'avenir en combinant les atouts des marques Renault et Geely afin d'offrir aux clients brésiliens des technologies de pointe produites localement et répondant aux plus hauts standards de qualité et de compétitivité", Ariel Montenegro, PDG de Renault Geely do Brasil.

En novembre dernier, Renault Group avait annoncé avoir finalisé un accord avec Geely pour une coopération poussée au Brésil comprenant la production de véhicules Geely dans l'usine Renault et un accès à une partie des points de vente de Renault. Le constructeur français avait aussi indiqué qu'il allait investir près de 616 millions d'euros dans son complexe industriel dans le sud du pays.

Geely, l'un des principaux fabricants chinois de véhicules, et le groupe Renault ont noué plusieurs partenariats, dont la coentreprise Horse Powertrain, lancée en 2024, qui produit des moteurs pour les véhicules thermiques et hybrides. Geely avait également pris 34% dans la filiale coréenne de Renault, Renault Korea, en 2022.

Le groupe automobile français, encore largement tributaire d'un marché automobile européen en berne, a vu ses ventes mondiales dopées au premier semestre 2026 grâce notamment à ses partenariats.