Renault, Tikehau Capital, TotalEnergies... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Exail

Exail Technologies continue de prendre des parts des parts de marché dans le domaine de la défense terrestre et aéroterrestre, l'un des piliers de la croissance du groupe pour les systèmes de navigation ces dernières années. Le groupe a remporté tout récemment un important contrat auprès d'une armée européenne pour équiper un très grand nombre de drones aériens avec son système de navigation de dernière génération, UmiX.

Figeac Aéro

Figeac Aéro annonce un nouveau partenariat avec Boeing portant sur la production par Casablanca Aéronautique d'un ensemble de pièces usinées en aluminium pour le 737 Max du constructeur aéronautique américain. Avec 900 employés, Casablanca Aéronautique est l'un des plus grands sites de production du groupe Figeac Aéro et offre des services industriels allant de l'usinage et de la tôlerie au traitement de surface ainsi qu'à l'assemblage.

Ipsen

Ipsen a fait le point sur son programme de rachat d'actions et a indiqué que, sur la période allant du 2 au 6 juin, il avait racheté un total de 23 012 de ses propres actions, au prix pondéré moyen d'acquisition de 103,6915 euros. Ainsi, sur la première semaine du mois, le laboratoire a dépensé près de 2,386 millions d'euros pour acquérir ses propres titres.

Okwind

Le groupe Okwind (spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation) annonce le lancement d'AutonoMEA, une solution intégrée combinant production photovoltaïque, stockage d'énergie et supervision intelligente. Cette nouvelle offre s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer la souveraineté énergétique de ses clients tout en sécurisant leurs charges énergétiques dans un contexte de forte volatilité des prix de l'électricité.

Quantom Genomics

Le conseil d’administration de Quantom Genomics a décidé de reporter l’assemblée générale mixte, qui doit notamment statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Une requête a ainsi été déposée afin d’obtenir la prorogation jusqu’au 31 octobre 2025 du délai légal prévu pour la tenue de cette assemblée générale d’approbation des comptes. Cette décision intervient alors que Quantom Genomics est en plein repositionnement stratégique et a lancé une restructuration financière, qui pourraient avoir une incidence sur la poursuite de son activité.

Renault

Après 5 années à la tête de Renault, Luca de Meo a fait part de sa décision de quitter ses fonctions afin de relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile. "Le conseil d'administration, réuni par son président Jean-Dominique Senard, a tenu à le remercier pour le redressement et la transformation de Renault Group, et a accepté que son départ soit effectif le 15 juillet 2025". Luca de Meo continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à cette date. Le conseil d'administration a lancé le processus de désignation d'un nouveau directeur général sur la base du plan de succession déjà défini.

Thales

Dans le cadre de son programme d’intrapreneuriat, Thales lance une startup interne autour des océans, un projet ambitieux pour renforcer la contribution du groupe à la préservation des écosystèmes marins en s’appuyant sur son excellence technologique. Face à l’essor rapide des industries offshore (éolien, aquaculture, minerais), Ocean Venture propose des solutions fiables, autonomes et durables pour accompagner les acteurs industriels dans le suivi environnemental et la réduction de leur empreinte écologique dans les océans.

Tikehau Capital/ Société Générale

Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, en partenariat avec Société Générale Assurances, CNP Assurances et le groupe Carac, annoncent le lancement d'un fonds de capital-investissement innovant consacré aux secteurs stratégiques de la défense, de la cybersécurité et de la sécurité européenne. Ce fonds, structuré principalement autour de stratégies de capital-investissement gérées par Tikehau Capital, sera accessible en unités de compte au sein des contrats d'assurance-vie et d'épargne-retraite des trois partenaires dès septembre 2025.

TotalEnergies

TotalEnergies annonce l’acquisition auprès de Chevron d’une participation de 25% dans un portefeuille de permis d’exploration au large des États-Unis. Ces 40 concessions fédérales du plateau continental extérieur (OCS), couvrant une surface d'environ 1 000 km2 et situées entre 175 et 330 km des côtes, comprennent 13 blocs de la zone de Walker Ridge, 9 du Mississippi Canyon et 18 de l'East Breaks.