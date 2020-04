Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault se désengage de sa coentreprise avec Dongfeng, nouvelle stratégie en Chine Reuters • 14/04/2020 à 08:08









RENAULT SE DÉSENGAGE DE SA COENTREPRISE AVEC DONGFENG, NOUVELLE STRATÉGIE EN CHINE PARIS (Reuters) - Les constructeurs automobiles français Renault et chinois Dongfeng ont annoncé mardi par deux communiqués distincts mettre fin à leur coentreprise en Chine Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC). Le groupe Renault a précisé que sa participation de 50% dans DRAC serait transférée à Dongfeng et que sa nouvelle stratégie sur le marché chinois consisterait à recentrer ses activités sur les véhicules utilitaires et les véhicules électriques. Parallèlement, les deux groupes poursuivront leur coopération avec Nissan, notamment sur les moteurs de nouvelle génération.( "Cette nouvelle stratégie pour la Chine consolidera les avantages concurrentiels de Renault afin de maintenir une présence long terme sur le marché chinois et de maximiser les synergies avec Nissan dans le cadre du nouveau concept de 'leader-follower' de l'Alliance", précise Renault dans son communiqué. Cette restructuration se traduisant par le désengagement de Renault de sa coentreprise chinoise est l'aboutissement d'une négociation à l'amiable, souligne Dongfeng dans son communiqué. (Myriam Rivet, édité par)

