CONTEXTE MOYEN TERME
La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 22,90 €, puis 17,20 €. Le franchissement de 35,30 € remettrait en cause la suite de la baisse.
PREVISION COURT TERME
La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le MACD est négatif, il confirme cette tendance. La reprise est une consolidation qui va buter sur 27,80 € prochainement. Le prochain objectif est à 24,66 €, puis 22,93 €. Le franchissement de 30,30 € remettrait en cause la suite de la baisse.
|Dernier cours :
|26.93
|Support :
|24.66 / 22.93
|Resistance :
|27.8 / 30.3
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|negative
RENAULT SA : La tendance de fond est clairement orientée à la baisse
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