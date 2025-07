Renault : pullback sous les 40E, re-test des 38,5E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 13:34









(CercleFinance.com) - Renault qui aligne une 4ème séance de repli amorce un pullback sous les 40E et le repli cumulé s'établit à -4% depuis le test des 41,5E, l'ex-plancher du 9 avril.

Une rechute sur le récent plancher des 38,5E de début juillet semble plausible





Valeurs associées RENAULT 39,8200 EUR Euronext Paris -1,61%