Renault prévoit de produire des voitures électriques aussi en Espagne-DG

Renault Group RENA.PA envisage d'assembler sa prochaine génération de voiture compacte électrique dans son usine espagnole de Palencia, a dit jeudi le directeur général du groupe au losange, confirmant des informations des Echos.

"Il faut trouver la compétitivité, trouver les équations économiques, donc aucune décision finale n'est prise, mais en terme d'allocation industrielle, il est naturel de prendre en référence Palencia pour le renouvellement des segments C et D, y compris électriques", a dit François Provost au cours d'une téléconférence de presse consacrée aux résultats 2025 du groupe au losange.

Jusqu'au lancement récent de la nouvelle Twingo en Slovénie, les usines françaises de Douai et Maubeuge étaient en Europe les seuls sites Renault spécialisés dans les voitures 100% électrique, tandis que l'Espagne était devenue le grand hub du groupe en matière de modèles hybrides - avec notamment l'Austral, l'Espace et le Rafale.

Les Mégane et Scenic électriques sont ainsi exclusivement produites à Douai (Nord) aujourd'hui.

Les Echos ont rapporté la semaine dernière que Palencia allait accueillir les prochains modèles électriques familiaux de moyenne et grande taille de Renault à partir de 2028.

