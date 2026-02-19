Crues et tempête Pedro: difficultés de circulation sur les routes et dans les trains

Des difficultés de circulation sont à prevoir sur des routes de France avec l'arrivée de la tempête Pedro ( AFP / Damien MEYER )

L'arrivée de la tempête Pedro, avec des crues et des intempéries crée des difficultés de circulation tant sur le réseau routier que ferroviaire, alors que le pays se prépare à un week-end très dense dans les transports pour le chassé-croisé des vacances d'hiver.

"La tempête Pedro arrive après la tempête Nils qui a déjà fait beaucoup de dégâts avec beaucoup de crues et ce deuxième épisode (...) va probablement avoir des conséquences dans la vie des habitants de l'ouest de notre pays" a indiqué le ministre des Transports Philippe Tabarot sur TF1 jeudi matin.

Il souligne "encore des difficultés" de circulation, "sur l'A9 très probablement", qui relie Orange à Perpignan, "l'A61 (Toulouse-Narbonne), et l'A62 (Toulouse-Bordeaux)".

"Je rappelle à cette occasion qu'il est très dangereux de prendre son véhicule quand il y a, ne serait-ce que quelques centimètres d'eau, il faut vraiment appeler nos concitoyens à la plus grande vigilance, à suivre les informations qui sont données par les préfectures" a-t-il lancé.

Le ministre s'est rendu jeudi dans le Maine-et-Loire à la rencontre des habitants, des forces de secours et des élus touchés par les crues.

Il doit notamment rencontrer le maire d'Angers Christophe Béchu qui a appelé l'ensemble de ses concitoyens à "limiter leurs déplacements" mercredi soir, alors que le niveau de la Maine dépassait celui de la crue de janvier 2000.

Le ministre doit aussi rencontrer des responsables de SNCF Réseau pour évaluer l'impact des inondations sur les infrastructures et le réseau ferroviaire.

La situation des transports est d'autant plus préoccupante, que ce week-end doit être particulièrement chargé sur les routes de France, étant donné qu'il marque le début de la première semaine des vacances scolaires pour une zone (C), de la seconde semaine pour une deuxième zone (B), et de la fin des congés pour la troisième (zone A).

Ce week-end est aussi le début des vacances pour la zone nord des Pays-Bas et pour le Luxembourg.

Bison Futé a averti qu'il attendait une "circulation particulièrement dense en Bourgogne, dans l'Est et en région Auvergne-Rhône-Alpes", avec des difficultés dès vendredi dans le sens des départs en Ile-de-France notamment.

Côté ferroviaire, la SNCF qui se prépare aussi au chassé-croisé des vacances hivernales ce week-end, indique sur son site jeudi qu'en raison du passage de la tempête Pedro et des "importantes pluies et inondations qu'elle cause" dans l'ouest et le sud-ouest, le trafic serait perturbé au sud de Bordeaux avec des limitations de vitesse ou de parcours ainsi que des suppressions pour les TVG Inoui Ouigo et les trains Intercités.

La SNCF avait aussi prévenu mercredi soir que le trafic serait perturbé entre Nantes et Angers jusqu'à jeudi compris en raison des aléas météorologiques.