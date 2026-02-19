 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 12:50

(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Etsy, Deere, Carvana)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,30% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC :

* WALMART WMT.O recule de 1,2% en avant-Bourse en amont de la publication de ses comptes trimestriels prévus avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* EBAY EBAY.O bondit de 6,2% en avant-Bourse. Le groupe a fait état mercredi d'une prévision de chiffre d'affaires au titre du premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street et a annoncé l'acquisition de la place de marché de la mode Depop auprès d'ETSY ETSY.N pour près de 1,2 milliard de dollars. L'action de ce dernier s'envole de 14% en avant-Bourse.

* DOORDASH DASH.O grimpe de 12% en avant-Bourse. Le spécialiste de la livraison de repas a annoncé mercredi anticiper pour le premier trimestre une valeur de commande brute supérieure aux attentes de Wall Street, soutenue par une demande stable et un développement dans l'épicerie, le commerce de détail et les marchés internationaux.

* OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N a dépassé mercredi les attentes de Wall Street sur le bénéfice au titre du quatrième trimestre, grâce au secteur intermédiaire qui a permis de compenser la baisse des prix du pétrole brut. L'action prend 3,6% en avant-Bourse.

* MICROSOFT MSFT.O a démenti mercredi l'information du Guardian selon laquelle l'agence américaine de l'immigration et des douanes (ICE) utilise sa technologie pour la surveillance de masse des civils et a dit fournir seulement des outils de productivité et de collaboration basés sur l'informatique dématérialisée (cloud).

* ALPHABET GOOGL.O - Google, filiale d'Alphabet, et SEA

SE.N ont annoncé jeudi un partenariat pour développer des outils d'intelligence artificielle (IA) destinés aux produits de commerce électronique et de jeux du conglomérat technologique d'Asie du Sud-Est.

* META PLATFORMS META.O , propriétaire d'Instagram, prévoit de sortir cette année sa première montre connectée, dans le cadre de la relance du projet smartwatch "Malibu 2", a rapporté mercredi The Information, citant deux sources au fait des développements.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N a déclaré mercredi que son directeur général Marc Rowan n'avait eu aucune relation professionnelle ou personnelle avec Jeffrey Epstein après les révélations sur une correspondance avec le défunt délinquant sexuel qui continue d'alimenter le tumulte dans les entreprises américaines.

* DEERE DE.N - Le fabricant de machines agricoles a relevé jeudi sa prévision de bénéfice net pour l'ensemble de l'année, les mesures de réduction des coûts prises précédemment ayant permis d'amortir l'impact de la faiblesse de la demande d'équipements. L'action prend 4,5% en avant-Bourse.

* CARVANA CVNA.O perd 16,5% en avant-Bourse, le détaillant de voitures d'occasion ayant manqué les estimations en matière de bénéfice pour le quatrième trimestre en raison d'une hausse des coûts.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ALPHABET-A
303,1950 USD NASDAQ +0,39%
APOLLO GLB MGMT
125,330 USD NYSE +0,09%
CARVANA-A
361,535 USD NYSE +3,00%
DEERE & CO
592,880 USD NYSE -1,35%
DOORDASH RG-A
173,3800 USD NASDAQ +6,80%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 662,66 Pts Index Ex +0,26%
EBAY
82,1880 USD NASDAQ +2,80%
Gaz naturel
3,01 USD NYMEX 0,00%
META PLATFORMS
643,2500 USD NASDAQ +0,62%
MICROSOFT
399,4500 USD NASDAQ +0,65%
NASDAQ Composite
22 753,63 Pts Index Ex +0,78%
OCCIDENTAL PETROLEUM
47,220 USD NYSE +2,74%
Pétrole Brent
71,36 USD Ice Europ +1,48%
Pétrole WTI
65,78 USD Ice Europ +0,94%
S&P 500 INDEX
6 881,31 Pts CBOE +0,56%
SEA SP ADR-A
112,760 USD NYSE +3,95%
WALMART
126,5700 USD NASDAQ -1,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

