Chute du trafic fluvial en 2025 au Port de Strasbourg

( AFP / PATRICK HERTZOG )

Le Port autonome de Strasbourg (PAS), deuxième port fluvial français après celui de Paris, a subi l'an dernier une chute de 7% de son trafic fluvial, atténuée par une hausse de son activité ferroviaire et touristique.

Les installations fluviales ont traité 5,79 millions de tonnes de marchandises en 2025, année marquée "par le ralentissement de certains secteurs industriels, en particulier celui des matériaux de construction, premier trafic fluvial du port", a indiqué le PAS jeudi dans un communiqué.

Ce repli est "aligné avec les tendances observées sur l'axe rhénan et les ports intérieurs français", souligne l'entreprise, qui relève que certains segments ont confirmé leur dynamisme, "notamment la filière céréalière, soutenue par de bons volumes à l'export".

Certaines activités logistiques et agroalimentaires ont contribué à amortir le recul global, a-t-elle ajouté.

Le Port, qui cherche à devenir une plate-forme multimodale, a enregistré en revanche une hausse de 3% de son trafic ferroviaire, avec 1,03 million de tonnes de marchandises traitées.

"Une hausse qui confirme la pertinence de la stratégie de report modal et l'importance des investissements ferroviaires en cours", selon le PAS, qui a annoncé en 2024 la création d'un nouveau terminal ferroviaire, avec l'ambition de doubler la quantité de marchandises transportées par rail. Un investissement de 70 millions d'euros qui devrait être mis en exploitation à partir de 2026-2027.

Côté tourisme, l'activité liée aux croisières sur le Rhin a connu une hausse de 16% avec près de 274.000 passagers, tandis que 726.000 touristes ont visité Strasbourg à bord des navettes fluviales Batorama, en hausse de 6%.