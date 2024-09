Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nouveau directeur revenu chez Ampere information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 11:36









(CercleFinance.com) - Ampere annonce la nomination de Frederico Ferrarini, actuellement directeur exécutif du CEO Office et chef de cabinet du CEO de Renault Group, Luca de Meo, au poste de directeur revenu et expérience client d'Ampere, à partir du 1er octobre.



Succédant à ce poste à Christian Stein qui a été nommé directeur de la communication de Renault Group, Frederico Ferrarini devient membre de la leadership team d'Ampere et sera rattaché à Luca de Meo, CEO d'Ampere.



Il aura la responsabilité de définir et mettre en place la stratégie produit et expérience clients pour l'ensemble des véhicules de la gamme Ampere, et d'assurer la génération de revenus sur tout le cycle de vie des produits.





Valeurs associées RENAULT 38,65 EUR Euronext Paris -6,39%