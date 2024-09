Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nouveau directeur de la communication information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 09:05









(CercleFinance.com) - Renault Group fait part de la nomination, à partir du 16 septembre, de Christian Stein comme directeur de la communication, en remplacement de Stéphanie Cau, qui quitte le constructeur automobile au losange.



Rattaché au CEO Luca de Meo, il aura la responsabilité de la communication de l'ensemble des activités du groupe, et aura un rôle clé pour poursuivre notamment sa transformation en entreprise automobile européenne la plus 'progressiste'.



Après plus de 20 ans passés à l'étranger, Christian Stein a rejoint Renault Group en France en novembre 2020, en tant que directeur de la communication des marques, avant de devenir en novembre 2023, directeur revenu et expérience client, Ampere.





