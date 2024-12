Renault: le titre profite des rumeurs de fusion Nissan/Honda information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - Renault , qui détient 35,7% du capital de Nissan, signe mercredi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris en réaction à des informations de presse évoquant un potentiel rapprochement entre le constructeur automobile japonais et son compatriote Honda.



Selon plusieurs articles, Nissan et Honda auraient entamé des négociations en vue d'une éventuelle fusion, ce qui a entraîné une forte hausse de l'action Nissan qui a clôturé en hausse de plus de 23% à Tokyo.



D'après certaines sources, les discussions pourraient même englober Mitsubishi Motors, dont Nissan est aujourd'hui le premier actionnaires avec une participation de 24%.



'Cela permettrait de donner naissance à l'un des plus grands groupes automobiles du monde, avec des ventes cumulées de plus de huit millions d'unités pour les trois constructeurs japonais (3,7 millions pour Honda, 3,3 millions pour Nissan et un million pour Mitsubishi), légèrement au-dessus des 7,5 millions d'unités affichées par Hyundai-Kia', relèvent les analystes d'Oddo BHF dans une note.



Pour les professionnels, une telle opération constituerait par ailleurs une bonne nouvelle pour Renault, qui détient 35,7% de Nissan (17,05% d'actions Nissan en direct et 18,66% d'actions en fiducie).



'Renault a dit par le passé qu'il comptait réduire sa participation dans Nissan', rappellent les équipes d'UBS.



'Si Nissan devait valider le projet, nous ne pensons pas que ce serait un problème pour Renault de céder une portion de ses parts à un partenaires stratégique et/ou à Honda', souligne la banque suisse.



Chez Oddo, on dit également envisager des synergies au niveau opérationnel.



'Dans une moindre mesure et d'un point de vue industriel, Honda pourrait également devenir un nouveau, quoique petit, client de sa branche Ampere, à l'instar de Nissan et Mitsubishi) en Europe', indique le bureau d'études.



Oddo rappelle que les ventes de Honda devraient être inférieures à 40.000 unités cette année sur le Vieux Continent, contre 100.000 pour Nissan.



Le titre Renault grimpait de plus de 6% mercredi autour de 10h20 après avoir pris plus de 7% en début de séance.





Valeurs associées RENAULT 46,82 EUR Euronext Paris +5,21%