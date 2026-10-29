Renault, le losange tient la route

(Zonebourse.com) - Le constructeur automobile signe la meilleure performance du CAC 40 ( 6,19%, à 27,96 euros). Le groupe a poursuivi le déploiement de son plan stratégique "futuREady". Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 7,1% à 41,8 milliards d'euros ( 7,6% à taux de change constants), soutenu par la division Automobile (36,6 milliards d'euros, 6,6%) et par le dynamisme de Mobilize Financial Services ( 11% à 5,2 milliards d'euros).

Sur le seul troisième trimestre, la croissance s'est toutefois modérée avec des revenus en hausse de 1,5% à 11,596 milliards d'euros ( 1,4% à changes constants). L'activité Automobile est restée stable en données publiées à 9,835 milliards d'euros (-0,2% à changes constants). La baisse des volumes d'immatriculations (-5,9 points d'impact) a été compensée par la montée en puissance des partenariats ( 4,9 points, notamment l'accord avec Geely au Brésil et l'intégration de RNAIPL), ainsi que par des effets favorables sur le mix produit ( 2,3 points) et les prix ( 1,1 point).

Sur le plan commercial, les volumes mondiaux fléchissent de 2,2% sur neuf mois (1,662 million d'unités) et de 6% au troisième trimestre. Cette tendance masque des trajectoires divergentes. La marque Renault est en hausse de 1,1% sur neuf mois, Dacia est en repli de 9,7% et Alpine est en forte expansion ( 65,6%).

Le trimestre a été marqué par une accélération marquée dans l'électrification en Europe : les ventes de véhicules 100% électriques du groupe ont bondi de 84,7% au troisième trimestre, atteignant 25,8% des ventes VP. En intégrant les motorisations hybrides, la part électrifiée s'élève à 54,9% sur la période.

Du côté des analystes

Chez Jefferies, la recommandation sur le titre est à conserver, avec une cible fixée à 30 euros.

La banque d'investissement américaine indique que la direction a mis en avant la qualité élevée des canaux de distribution et anticipe des stocks de fin d'année orientés vers le bas de la fourchette, ainsi qu'une meilleure disponibilité des véhicules électrifiés chez Dacia, "ce qui dénote une réelle sérénité quant à l'atteinte des objectifs" selon Jefferies.

Les analystes tablent sur une marge plus élevée au second semestre que sur les six premiers mois de l'année. Ils signalent également que la stabilité du carnet de commandes suggère que Renault ne subit pas les difficultés d'approvisionnement observées ailleurs dans le secteur.

Pour Citigroup, le chiffre d'affaires est ressorti supérieur aux attentes, ce qui s'explique principalement par un effet mix/prix meilleur que prévu. En conclusion, les analystes expliquent que l'exécution opérationnelle de Renault s'est révélée bien meilleure qu'attendu sur l'exercice 2026, dans un contexte où nombre de ses concurrents sont en difficulté.

Pour Citi, l'accent mis sur la valeur plutôt que sur les volumes, la vigueur des ventes aux particuliers, la montée en puissance des utilitaires légers et la maîtrise des coûts ont tous contribué à cette performance. Les analystes estiment que Renault va poursuivre sur cette lancée et qu'aux niveaux de valorisation actuels, ce potentiel n'est pas reflété dans le cours de bourse. La recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 35 euros.

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