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Renault et Stellantis en tête du CAC 40 avec l'aide de l'UE
information fournie par AOF 07/10/2026 à 11:00

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(Zonebourse.com) - Selon Bloomberg, la Commission européenne étudierait des mesures afin de limiter les importations de véhicules hybrides chinois dans l'Union européenne. Renault ( 4,38%, à 26,91 euros) et Stellantis ( 3,55%, à 4,21 euros) se distinguent en tête de l'indice CAC 40.

La division chargée des questions commerciales pourrait mettre en place certaines restrictions afin de contrer la forte progression des ventes de véhicules hybrides fabriqués en Chine. Ces mesures, dites de sauvegarde, sont un instrument de défense commerciale qui permet de limiter temporairement les importations d'un produit lorsqu'une hausse importante de celles-ci cause, ou menace de causer un dommage grave aux producteurs européens.

Elles sont différentes des mesures anti-dumping ou anti-subventions, car Bruxelles n'a pas besoin de démontrer une pratique déloyale. Le plafond imposé par la Commission européenne est toutefois limité dans le temps et l'arme principale est d'imposer un droit de douane sur les importations dépassant un certain volume.

Selon les données de l'ACEA, au mois d'août, les ventes des principaux constructeurs d'automobiles chinois se sont envolées dans l'Union européenne. Celles de BYD ont bondi de 129,4%, à 20 845 unités, celles de Geely Group ont progressé de 23,5%, à 19 804 unités, tandis que celles de Chery Automobile et Leapmotor ont flambé de plus de 200% à respectivement 14 048 et 6 446 unités.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2026 à 11:00:00.

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1 commentaire

  • 11:32

    De la part d'uns structure qui signe des accords de libre échange avec la terre entière... on va bien rigoler.

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