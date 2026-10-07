Le Nobel de chimie décerné au Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai

Vue du panneau du prix Nobel de chimie à l'Académie royale des sciences de Suède à Stockholm
Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi à Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai pour "la découverte des effets non linéaires et de l'autocatalyse dans la synthèse organique asymétrique", a annoncé mercredi l'Académie royale des sciences de Suède.
Les lauréats du prix Nobel de chimie sont désignés par l'Académie royale des sciences de Suède. Le prix est accompagné d'un chèque de 12 millions de couronnes suédoises (1,07 million d'euros), une somme partagée entre les lauréats s'il y en a plusieurs, comme c'est souvent le cas.
Le prix Nobel de chimie est le troisième prix annoncé cette année, conformément à la tradition, après ceux de médecine lundi et de physique mardi.
Suivront ces prochains jours les annonces des prix Nobel de littérature (jeudi), de la paix (vendredi) et de l'économie (lundi prochain).
(Rédaction de Stockholm, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)
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