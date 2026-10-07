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Le Nobel de chimie décerné au Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 12:06

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Vue du panneau du prix Nobel de chimie à l'Académie royale des sciences de Suède à Stockholm

Vue du panneau du prix Nobel de chimie à l'Académie royale des sciences de Suède à Stockholm

‌Le prix Nobel de chimie a ​été décerné mercredi à Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai ​pour "la découverte des effets non linéaires et ​de l'autocatalyse dans la ⁠synthèse organique asymétrique", a annoncé ‌mercredi l'Académie royale des sciences de Suède.

Les lauréats du prix ​Nobel de ‌chimie sont désignés par l'Académie ⁠royale des sciences de Suède. Le prix est accompagné d'un chèque ⁠de 12 ‌millions de couronnes suédoises (1,07 million ⁠d'euros), une somme partagée entre ‌les lauréats s'il y en ⁠a plusieurs, comme c'est souvent ⁠le cas.

Le ‌prix Nobel de chimie est le ​troisième prix ‌annoncé cette année, conformément à la tradition, après ceux ​de médecine lundi et de physique mardi.

Suivront ces prochains ⁠jours les annonces des prix Nobel de littérature (jeudi), de la paix (vendredi) et de l'économie (lundi prochain).

(Rédaction de Stockholm, version française Elena Smirnova, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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