Renault et Geely vont investir €319 mlns supplémentaires au Brésil

(Actualisé tout du long avec précisions)

Renault Geely do Brasil, partenariat entre le groupe au losange et le constructeur automobile chinois, a annoncé mardi un nouvel investissement de 319 millions d'euros au Brésil, renforçant l'alliance industrielle entre les deux groupes sur le premier marché d'Amérique latine.

Cet investissement porte à 899 millions d'euros l'investissement total de l'entité détenue majoritairement par Renault Group et à 26,4% par Geely, est-il précisé dans un communiqué.

Le partenariat entre les deux groupes, scellé en novembre dernier, permet à Geely d'utiliser une usine et un réseau de distribution existants pour accélérer son développement sur le marché brésilien, avec notamment la production locale de son EX2 électrique qui doit débuter en décembre 2026.

Pour Renault, l'accord aide à optimiser l'utilisation de son site d'assemblage de véhicules et à étoffer son plan produits grâce à la plateforme GEA du constructeur chinois, qui servira de base à un nouveau véhicule électrifié de la marque au losange prévu pour 2027.

"Plus que le lancement de nouveaux produits, nous sommes en train de préparer nos opérations pour le futur en combinant les forces des marques Renault et Geely", a dit Ariel Montenegro, président et directeur général de Renault Geely do Brasil, cité dans le communiqué.

L'Amérique latine, mais aussi la Corée du Sud et l'Inde, doivent jouer un rôle de premier plan dans le développement international de Renault, toujours très dépendant d'un marché européen amorphe et très concurrentiel.

Renault Group a également dévoilé la semaine dernière un nouveau pick-up pour l'Amérique latine, Niagara, produit cette fois en Argentine.

(Gilles Guillaume, édité par Jean Terzian)