Renault doit "se battre" pour suivre la demande de véhicules électriques - DG

Le carnet de commandes de véhicules électriques de la marque Renault a progressé de 50% depuis le début de la guerre en Iran - qui a provoqué une vise hausse des cours du pétrole - dans certains marchés majeurs comme la France et l'Allemagne, a déclaré mercredi le directeur général de Renault RENA.PA .

Dans une interview accordée à Reuters en marge d'une conférence à Bruxelles, François Provost a ajouté que le constructeur automobile n'avait aucun problème d'approvisionnement en batteries tout en soulignant qu'il devait "se battre" pour suivre la demande de véhicules électriques.

"On a une forte hausse de la demande et on a déjà lancé une 'task force' pour travailler avec tous nos fournisseurs", a-t-il précisé.

"Je ne manque pas de batteries, oui il y a une demande qui est croissante, oui on se bat pour avoir plus de batteries, ensemble, avec nos fournisseurs", a poursuivi François Provost.

(Gilles Guillaume, rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)