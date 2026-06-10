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Renault doit "se battre" pour suivre la demande de véhicules électriques - DG
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 11:51

Le carnet de commandes de véhicules électriques de la marque Renault a progressé de 50% depuis le début de la guerre en Iran - qui a provoqué une vise hausse des cours du pétrole - dans certains marchés majeurs comme la France et l'Allemagne, a déclaré mercredi le directeur général de Renault RENA.PA .

Dans une interview accordée à Reuters en marge d'une conférence à Bruxelles, François Provost a ajouté que le constructeur automobile n'avait aucun problème d'approvisionnement en batteries tout en soulignant qu'il devait "se battre" pour suivre la demande de véhicules électriques.

"On a une forte hausse de la demande et on a déjà lancé une 'task force' pour travailler avec tous nos fournisseurs", a-t-il précisé.

"Je ne manque pas de batteries, oui il y a une demande qui est croissante, oui on se bat pour avoir plus de batteries, ensemble, avec nos fournisseurs", a poursuivi François Provost.

(Gilles Guillaume, rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)

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2 commentaires

  • 12:12

    allez y les gens, et demain vous paierez plus cher car l'elec pour voiture sera taxée comme auj le carburant fossile ... transition de force, sans aucun effet sur la planète, mais pas sur le chômage

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