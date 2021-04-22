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Renault dans sa "zone de confort" sur les liquidités-CFO
Reuters22/04/2021 à 08:52

22 avril (Reuters) - Clotilde Delbos, directrice financière et directrice générale adjointe de Renault RENA.PA :

* NE DONNE PAS DE GUIDANCE POUR L'ANNÉE CAR LA PÉNURIE DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES DÉTÉRIORE LA VISIBILITÉ

* DISPOSE D'UNE LIQUIDITÉ "BIEN SUPÉRIEURE" A 25% DU CA ESTIMÉ POUR L'ANNÉE, DANS SA "ZONE DE CONFORT"-CFO

* ESPÈRE QUE LA VISIBILITÉ, DÉTÉRIORÉE PAR LA PÉNURIE DE PUCES, S'AMÉLIORERA "BIENTÔT"-CFO

* LES VENTES A PARTENAIRES RESTENT NEGATIVES MAIS LE RYTHME DE LA BAISSE EST EN TRAIN DE RALENTIR-CFO

* PENSE TOUJOURS QUE LE PIC DE LA CRISE DES PUCES AURA LIEU AU T2 MAIS S'ATTEND MAINTENANT A DES EFFETS PERSISTANTS AU T3-CFO

* PAS D'INQUIÉTUDE A L'HEURE ACTUELLE SUR LA CAPACITÉ DU GROUPE A ATTEINDRE SES OBJECTIFS EUROPÉENS DE CO2 AU VU DU POURCENTAGE DE MODELES ELECTRIFIÉS DANS SON PORTEFEUILLE DE COMMANDES-CFO

* LES VENTES A PARTENAIRES POURRAIENT AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LE CA AU T2, MAIS NÉGATIF AU S2-CFO

* A RÉDUIT SA PRODUCTION DE PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIERS DE VÉHICULES A CAUSE DE LA CRISE DES PUCES, PAS D'AUTRE ESTIMATION-CFO

* A AMÉLIORÉ CERTAINES CONDITIONS DU PLAN DE DÉPART VOLONTAIRE FACE À LA FAIBLE REPONSE, MAIS CONFIANT MALGRÉ TOUT D'ATTEINDRE BIEN PLUS VITE QUE PRÉVU LES OBJECTIFS DE SON PLAN DE REDUCTION DE COUTS-CFO

* CONFIANT DE VOIR LES MODELES ELECTRIFIÉS ATTEINDRE 10-15% DE SES VENTES EN 2021, CONTRE 10% EN 2020, MALGRÉ L'ARRIVÉE DE NOUVEAUX CONCURRENTS SUR L'ÉLECTRIQUE-CFO

Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA

(Gilles Guillaume)

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