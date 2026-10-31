Acte III de la mobilisation sociale : les derniers développements

Des manifestants lors de la nouvelle journée de mobilisation pour le pouvoir d'achat et la défense des services publics, le 31 octobre 2026 à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )

Voici les derniers développements de l'acte III de la mobilisation pour "le pouvoir d'achat et la défense des services publics", à l'appel d'anciens gilets jaunes, syndicats, lycéens et étudiants.

Cette nouvelle journée intervient cinq jours avant la journée de grèves et de manifestations à l'appel de l'intersyndicale du jeudi 5 novembre.

Entre 320.000 et près de 500.000 manifestants

Au total 320.000 personnes ont manifesté dont 70.000 à Paris, selon les autorités qui avaient dénombré la semaine dernière 410.000 personnes. Pour sa part , l'Intersyndicale de la jeunesse a avancé le chiffre de près de 500.000 manifestants dont 200.000 à Paris.

Dans les autres villes, 11.000 manifestants ont été dénombrés par la police à Bordeaux contre 15.500 la semaine dernière. Les syndicats dénombrent eux 70.000 contre 60.000 le 24.

La semaine dernière, les autorités avaient dénombré 410.000 personnes sur toute la france, la CGT 800.000.

Des affrontements à Paris

A Paris, dans l'est de la capitale, au moins un engin incendiaire a été lancé en fin de parcours contre les forces de l'ordre. Des pavés ont été descellés à l'aide de marteaux pour être envoyés sur les policiers.

Les forces de l'ordre ont répliqué en lançant des gaz lacrymogènes et en menant plusieurs charges à coups de matraque, selon des journalistes.

"Les forces de l’ordre sont confrontées à un groupe de 200 à 300 émeutiers qui commettent des violences contre policiers et gendarmes", a indiqué la Préfecture de police.

A Marseille (10.000 personnes, selon les chiffres officiels), "le cortège a défilé pendant près de deux heures sans incident", a indiqué la préfecture. "Des tensions sont toutefois apparues à compter de 16H00, avec des jets de projectiles en direction des forces de l’ordre qui ont fait usage de la force pour disperser les groupes hostiles".

A Lyon, où 19.000 personnes ont défilé, un manifestant, légèrement blessé à la jambe, a été transporté à l'hôpital par des pompiers, selon la préfecture qui n'a pas d'information sur la cause des blessures à ce stade.

A Grenoble (7.300 manifestants selon la préfecture), "200 individus de type black bloc ont pris à partie les forces de l'ordre en leur lançant différents projectiles (pavés, bouteilles etc) en tirant des mortiers dans leur direction", a indiqué la préféte sur son compte X.

A Lille, la BRAV-M (brigade de police motorisée) a chargé à plusieurs reprises en réaction à des jets de projectiles, a constaté l’AFP sur place.

Les revendications, les slogans

"J'ai l'impression que le gouvernement n'a rien à foutre pour parler un peu vulgairement et ne nous écoute pas". Margaux, 35 ans, à Paris.

"On dit non au prix de la vie, non à l'extrême droite, oui aux revendications des lycéens, oui à la parole des citoyens". Camille Guérin, 31 ans, à Nantes.

"Aujourd’hui la colère dépasse le mouvement des lycéens. On montre notre ras-le-bol général contre cette société capitaliste où les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres". Sofia, artistre-peintre, 32 ans, à Marseille.

"C'est marginal et je ne pleure pas pour quelques vitres". Rémi, 23 ans, jeune salarié, interrogé à Rennes par l'AFP sur les pillages et destructions de commerces.

Sur une pancarte à Lyon : "Même le Père Noël a les boules"

A Bordeaux : "le début du fascisme commence par la peur de manifester".

A La Rochelle : "Massacre des services publics, manipulation des médias, banalisation de l’extrême droite… Il est long le film d’horreur".

Paris : bref rassemblement non-autorisé

Un rassemblement "sauvage" de 200 personnes rue de la Roquette a été invité par la police à rejoindre le cortège sur le parcours autorisé ou à se disperser, a indiqué la Préfecture de police.

L'Union syndicale lycéenne et l'Union étudiante appellent à bloquer lycées et universités mardi et jeudi (porte-parole)

La porte-parole de l'Union étudiante Sabrine Kharbach a appelé à bloquer lycées et universités mardi et jeudi prochains, en réaction, selon elle, à l'interdiction du parcours parisien initial.

Les gilets jaunes appellent à une grande assemblée pour "fédérer les luttes"

La coordination des gilets jaunes appelle à une "assemblée des assemblées" pour fédérer les luttes, le week-end des 21-22 ou des 28-29 novembre, sur place ou en visio.

"Nous élargirons la mobilisation pour nos libertés et pour l’égalité réelle et nous augmenterons la pression par le blocage économique du pays et la grève générale", affirme la coordination dans un communiqué transmis à l'AFP.