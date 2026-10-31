Top 14: l'UBB se fait peur, Toulon revit, le Racing 92 s'enfonce

Les joueurs de l'UBB célèbrent leur victoire contre Bayonne en Top 14, le 31 octobre 2026 à Bordeaux ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

En attendant le déplacement du leader toulousain à Pau (4e) dimanche soir, l'UBB est revenue sur les talons des quadruples champions de France en titre et Toulon a retrouvé le top 6, alors qu'en bas du tableau les Clermontois ont remporté le match de la peur face au Racing 92.

L'avant-dernier match de cette 8e journée du Top 14 mettra aux prises Montpellier (8e) et Castres (12e) dimanche après-midi, une rencontre décalée de 24 heures en raison des manifestations dans la préfecture de l'Hérault.

. L'UBB à l'arrachée

Plus mauvaise défense du Top 14, l'Aviron bayonnais a finalement cédé samedi après-midi à Chaban-Delmas (19-14) face aux doubles champions d'Europe, privés de sept internationaux retenus par le XV de France, dont Louis Bielle-Biarrey, Maxime Lucu ou Yoram Moefana, et sans Matthieu Jalibert blessé. Une 12e défaite pour l'équipe basque en terre bordelaise, où elle ne s'est jamais imposée en Top 14.

Mais les Girondins se sont fait peur après avoir vu les Basques revenir de 14-0 à 14-14. Et c'est le jeune ailier Avogadro qui a libéré l'UBB, à la 78e minute, avant un dernier grattage du roc anglais Tom Willis pour libérer le public sur la balle de match offerte aux Bayonnais.

Même affaiblis, les hommes de Yannick Bru ont signé leur quatrième victoire d'affilée, de quoi revenir à une longueur des Toulousains, face à un Aviron (6e) qui s'est puni lui-même avec deux cartons jaunes en première période.

. Toulon ressuscité

Depuis la démission de Pierre Mignoni après la claque 28-0 à Montpellier le 4 octobre, le RCT version Franck Azema est toujours invaincu. Et les joueurs de la Rade ont signé une sacrée performance samedi soir en allant infliger à Perpignan sa première défaite à domicile de la saison (25-24).

En position de barragiste à l'issue de la 5e journée, les Varois sont remontés à la 5e place avec cette troisième victoire d'affilée en championnat, leur première à l'extérieur cette saison. Et c'est sur un monstrueux ballon porté à 14 conclu par Junior Kpoku que Toulon s'est imposé, à la dernière seconde.

Le même Kpoku qui venait de rejoindre ses partenaires après un carton jaune lors duquel les Catalans avaient repris les commandes grâce à un 14-0.

Inconstants depuis le début de la saison, les Soldats roses parisiens eux aussi ont fait le boulot samedi, s'imposant 43-24 face aux Rochelais (9e), bonus offensif en prime, à la dernière seconde également.

Le joueur du Stade français Louis Carbonel, en rose, plaqué par celui de la Rochelle Diego Jurd, lors d'un match de Top 14 entre les deux équipes, le 31 octobre 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Face à des Maritimes menés 22-0 à la 40e minute, le pack parisien a démontré sa puissance avec quatre essais sur ballons portés, dont un triplé du talonneur international italien Giacomo Nicotera.

Seule mauvaise nouvelle pour les Parisiens, revenus au pied du top 6, la blessure a priori grave de son pilier droit géorgien Melikidze.

. Le Racing s'enfonce

En bas du classement, dans le match de la peur face aux Clermontois pour la 13e place, les Ciel et Blanc ont chuté à Michelin, repartant même sans le bonus défensif (37-30). Avec cette troisième défaite d'affilée, les hommes de Patrice Collazo se retrouvent désormais à cinq longueurs des Auvergnats (10e).

Avec en ligne de mire un déplacement difficile à Castres, la réception de Pau et une visite chez le leader toulousain, les Ciel et Blanc pourraient rester quelque temps à cette place de barragiste très éloignée de leur position de demi-finaliste la saison passée.

Et ils peuvent remercier les Lyonnais, vainqueurs 48-25 de la lanterne rouge vannetaise après avoir été menés jusqu'à l'heure de jeu. Remonté provisoirement sur le podium, le LOU s'est finalement débarrassé du promu breton avec huit essais, dont quatre dans les 20 dernières minutes et notamment la septième réalisation cette saison de son ailier fidjien Jiuta Wainiqolo.

Le RCV, qui venait de décrocher sa première victoire de la saison il y a une semaine contre Clermont, est toujours à six longueurs du Racing avant d'accueillir l'UBB à Nantes le 8 novembre.