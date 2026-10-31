Jet de molotov contre les forces de l'ordre: Le Pen et Retailleau dénoncent un acte "insupportable"

Un gendarme mobile est en proie aux flammes après avoir été atteint par un cocktail Molotov lors d’une charge contre des manifestants à Paris, le 31 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Les candidats à l'élection présidentielle Marine Le Pen (Rassemblement national) et Bruno Retailleau (Les Républicains) ont dénoncé samedi un geste "insupportable" après la diffusion d'images montrant un membre des forces de l'ordre recevant un jet de cocktail molotov à la fin de la manifestation parisienne.

"Les auteurs de cette attaque doivent être retrouvés et condamnés avec la plus grande sévérité", a écrit sur X Marine Le Pen en remerciant les forces de l'ordre "qui seront mobilisées jusque tard dans la nuit pour protéger nos compatriotes face aux hordes d'extrême gauche".

"Celui qui a fait ça doit en répondre. Il s'agit d'une tentative de meurtre", a écrit pour sa part le patron des LR et ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

"Combien de temps le gouvernement va-t-il refuser de traiter ces organisations d'extrême gauche comme des forces terroristes?", a pour sa part demandé le maire de Nice Éric Ciotti, allié de l'extrême droite.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué samedi soir qu'il s'agissait d'un "gendarme mobile qui commençait à s'enflammer et qui heureusement a été pris en compte par ses camarades" sur un barrage à Paris.

"Il a été simplement blessé léger. D'ailleurs, il n'a pas cessé le service", a précisé le ministre, qui a qualifié cet acte de "tentative de meurtre".

"Évidemment, on va tout mettre en place pour retrouver les auteurs", a assuré Laurent Nuñez.

Les images spectaculaires, dont des photos et vidéos de l'AFP, montrent une bombe artisanale exploser aux pieds d'un membre des forces de sécurité lors d'affrontements entre policiers et "émeutiers", selon la préfecture de police de Paris, à l'arrivée du cortège parisien Porte de Charenton (12e arrondissement).

Sur ces images, on voit le matériel de protection d'un gendarme s'enflammer au niveau des membres inférieurs.

En fin de cortège, un "noyau dur de plusieurs centaines d'émeutiers" s'en est en effet pris aux forces de l'ordre, avec des "jets de projectiles dont un cocktail molotov", selon la même source.