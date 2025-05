Renault: contribution négative de Nissan de 2,2 MdsE au T1 information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Renault Group fait savoir que le résultat net du premier trimestre 2025 inclura une contribution négative estimée à 2 204 millions d'euros liée à Nissan, après retraitements IFRS des comptes du constructeur japonais pour le quatrième trimestre de son exercice 2024/2025.



Cette perte reflète notamment des dépréciations et des coûts de restructuration associés aux mesures de redressement annoncées par Nissan le 24 avril 2025.



À ce jour, Renault détient 35,71 % du capital de Nissan, dont 17,05 % en direct et 18,66 % via une fiducie française dont Renault Group est bénéficiaire.







