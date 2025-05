Boeing: 45 livraisons en avril mais seulement deux en Chine

( AFP / JASON REDMOND )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a livré 45 avions en avril, conservant son cap depuis le début de l'année, mais seulement deux ont été remis à une compagnie aérienne chinoise après l'interdiction de Pékin du fait de la guerre commerciale initiée par Washington.

La Chine a en effet pris courant avril des mesures visant directement Boeing - premier exportateur américain - en interdisant aux compagnies aériennes chinoises de prendre livraison d'appareils neufs et de passer de nouvelles commandes auprès de l'avionneur américain.

Ceci après la décision du président Donald Trump d'imposer aux importations chinoises un taux prohibitif de droits de douane de 145% - pouvant aller jusqu'à 245% pour l'automobile -, auquel Pékin a riposté avec une taxe de 125%.

Les deux plus grandes puissances économiques mondiales ont annoncé lundi la suspension "d'ici le 14 mai", pour quatre-vingt dix jours, de la majeure partie de ces surtaxes respectives. Elles doivent être ramenées à 30% pour Washington et à 10% pour Pékin.

Les autorités chinoises ont levé dans la foulée l'interdiction, affirme mardi l'agence Bloomberg.

"Nous avions trois avions en Chine qui étaient prêts à être livrés et, je crois, que deux sont déjà revenus (aux Etats-Unis) et que nous sommes en train de rapatrier le troisième", avait expliqué mi-avril Kelly Ortberg, patron de Boeing, sur la chaîne CNBC.

Le groupe prévoyait jusqu'alors de livrer environ cinquante avions à la Chine en 2025, avait-il précisé, ajoutant que l'entreprise ne "patienterait pas trop longtemps" avant de proposer ces appareils à d'autres clients.

Seules China Southern (737 MAX) et la société chinoise de leasing CES Leasing (777 Fret) ont reçu un avion, probablement tout début avril.

Sur les 45 avions livrés en avril (24 un an plus tôt), trente appartenaient à la famille du 737 - dont 29 MAX, avion vedette du constructeur - et United Airlines a été le plus doté (8), devant Ryanair (5), Southwest (5) ou encore Air India (4).

Boeing a également remis huit 787 Dreamliner, quatre 777 Fret et trois 767.

Sur les quatre premiers mois de l'année, les livraisons ont atteint 175 avions dont 133 exemplaires du 737 MAX. En 2024, année difficile pour Boeing après un incident en vol le 5 janvier, il en avait remis 107 au même stade.

Du côté des commandes brutes, la moisson a été plutôt maigre avec seulement huit 787 Dreamliner ajoutés au carnet de commandes, qui cumulait un total de 6.282 avions à fin avril (soit plus de 500 milliards de dollars).

Cela reste néanmoins supérieur à la moyenne de trois commandes brutes en avril sur les cinq dernières années.

Après ajustements divers, les commandes nettes, tous modèles confondus, ressortent à quarante pour avril et à 261 sur les quatre premiers mois de l'année (249 brutes).