Nvidia: contrat géant conclu en Arabie Saoudite

(CercleFinance.com) - Nvidia a annoncé mardi avoir conclu un partenariat stratégique avec l'Arabie Saoudite, que le fabricant de puces va aider à construire de véritables usines d'IA pour le futur.



Le groupe américain explique que le royaume compte s'appuyer sur ses plateformes et son savoir-faire en vue de devenir un leader mondial de l'IA et des infrastructures 'cloud' basées sur les processeurs graphiques et la transformation numérique afin de soutenir l'innovation et la croissance.



L'accord signé avec Humain, une start-up créée par le Fonds d'investissement public saoudien, prévoit la construction dans les cinq années à venir de plusieurs usines équipées de centaines de milliers de puces Nvidia, pour une capacité totale qui pourrait atteindre 500 mégawatts.



La première phase du projet doit passer par la conception d'une superordinateur d'IA qui sera doté de 18.000 superpuces Nvidia GB300 Grace Blackwell.



Ces centres de données 'hyperscale' basées sur l'IA doivent fournir à l'Arabie Saoudite l'architecture suffisante pour entraîner ses propres modèles de langage souverains.



Cité dans un communiqué, Jensen Huang, le fondateur et directeur général de Nvidia, explique que 'l'IA, tout comme l'électricité et Internet, est devenue une infrastructure essentielle à chaque nation'.



A la Bourse de New York, l'action Nvidia progressait de près de 6% mardi matin dans le sillage de ces annonces, qui interviennent alors que le président américain Donald Trump entame aujourd'hui sa tournée au Moyen-Orient, qui doit d'abord l'emmener en Arabie Saoudite.





