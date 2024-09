Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: commandes ouvertes pour Rafale (300 ch) en France information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 12:48









(CercleFinance.com) - Renault annonce l'ouverture des commandes en France de la version la version haute performance E-Tech 4x4 300 ch de son Rafale, après l'introduction du modèle hybride 200 ch.



Le surplus de puissance est notamment obtenu par l'ajout d'un moteur électrique sur le train arrière.



Cette version offre une autonomie 100 % électrique allant jusqu'à 105 km et une autonomie totale de 1000 km avec un plein.



Le constructeur précise que ce véhicule présente une consommation mixte WLTP de 0,5 l/100 km et émet 12 g de CO2/km.



Les premières livraisons prévues pour l'automne 2024.





Valeurs associées RENAULT 41,93 EUR Euronext Paris -1,99%