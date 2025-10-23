Renault-CA +6,8% au T3, Bigster et R5 éclipsent des vans toujours en berne

Renault RENA.PA a fait état jeudi d'une accélération de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à des nouveautés comme le Dacia Bigster ainsi qu'à son activité de services financiers, venues compenser la faiblesse persistante du marché des véhicules utilitaires à cause du contexte économique morose en Europe.

Le groupe au losange a réalisé sur les trois mois écoulés un chiffre d'affaires de 11,43 milliards d'euros, en hausse de 6,8% et supérieur aux attentes, car 17 analystes attendaient en moyenne 11,37 milliards (+6,2%) sur la base d'un consensus fourni par la société.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Renault s'était tassé de 0,3%, avant de rebondir de 2,5% le trimestre suivant.

"Dans un environnement très difficile, nous continuons à bénéficier de notre gamme attractive et compétitive de véhicules électriques, thermiques (ICE) et hybrides", a déclaré le directeur financier Duncan Minto, cité dans un communiqué.

Le groupe, qui a confirmé ses prévisions 2025 revues en baisse cette été, a vu ses ventes en volume grimper de 9,8% sur le trimestre à 529.486 véhicules. La marque low cost Dacia affiche quant à elle un bond de 16,2%.

(Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)