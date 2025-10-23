 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 211,50
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Renault-CA +6,8% au T3, Bigster et R5 éclipsent des vans toujours en berne
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 07:00

Renault RENA.PA a fait état jeudi d'une accélération de son chiffre d'affaires au troisième trimestre grâce à des nouveautés comme le Dacia Bigster ainsi qu'à son activité de services financiers, venues compenser la faiblesse persistante du marché des véhicules utilitaires à cause du contexte économique morose en Europe.

Le groupe au losange a réalisé sur les trois mois écoulés un chiffre d'affaires de 11,43 milliards d'euros, en hausse de 6,8% et supérieur aux attentes, car 17 analystes attendaient en moyenne 11,37 milliards (+6,2%) sur la base d'un consensus fourni par la société.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Renault s'était tassé de 0,3%, avant de rebondir de 2,5% le trimestre suivant.

"Dans un environnement très difficile, nous continuons à bénéficier de notre gamme attractive et compétitive de véhicules électriques, thermiques (ICE) et hybrides", a déclaré le directeur financier Duncan Minto, cité dans un communiqué.

Le groupe, qui a confirmé ses prévisions 2025 revues en baisse cette été, a vu ses ventes en volume grimper de 9,8% sur le trimestre à 529.486 véhicules. La marque low cost Dacia affiche quant à elle un bond de 16,2%.

(Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

RENAULT
35,280 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank